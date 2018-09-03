Космос ближайших лет: как будет продвигаться колонизация Солнечной системы

В прошлом тексте условного цикла о будущем (там, где розовые пони апокалипсиса принесут новые откровения) я обещал рассказать, чем человечество займется до момента перехода в энергетическую форму, слияния с машинами и признания животных равными нам хоть в каком-то смысле. И одна из граней развития, естественно, колонизация космоса. Это нужно нам как минимум для того, чтобы стоять у истоков жанра литературы "ранний спейспанк", где утопические мечты Стругацких сменит суровая реальность, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Итак, вперед, в пространство!

Еще рано: почему мы не полетим на Марс

Важное уточнение: речь идет о ближайшем будущем. Ни Илон Маск, ни NASA не хотят отправлять туда людей прямо сейчас, несмотря на все заверения в обратном. И на это есть множество объективных причин.

Представьте себе, что вы оказались где-то на полпути к Марсу. То есть, в лучшем случае, в 23 миллионах километрах от ближайшего... черт, да практически всего, что нам нравится. Вокруг - достаточно узкая жестянка (да-да, высокотехнологичные суперсплавопластики, но мы же о душе), впереди - планета Шелезяка (потому что заселена только роботами). И - ни-ко-го, кроме этих (выберите число, которое ненавидите больше всего, потому что именно это вы будете делать, несмотря на всю подготовку) человек на весь Космос.

Обшивку пронизывают лучи солнечной радиации, что не слишком полезно. Да, это же Главная миссия человечества, там поставили какие-то щиты, но внутри головы что-то потрескивает от страха разложиться живьем. Постоянная невесомость заставляет проводить полдня в изматывающих тренировках. Атомный реактор - или на чем там пыхтит эта "Санта-Мария" - в последнее время странно греется. А ведь была идея использовать парус - безопасно, экологично и... в триста миллионов раз медленнее...

А что же ждет впереди?. В лучшем случае, станция на орбите (это если полет отложат еще лет на десять), может, завод-другой на поверхности. Вдруг там есть пиво?

И обратная дорога. Серьезно, не останетесь же вы там навсегда. А вдруг что-то пойдет не так? Это не путешествие Колумба, там была вода, рыба, шел дождь. А здесь - огромный мертвый Космос. И расстояния, не надо забывать о расстояниях. Даже в поездах и самолетах нам надоедают однообразные пейзажи леса и облаков, а тут - ничего, кроме звезд. И пустоты. По идеальным расчетам - 55,76 миллиона километров пустоты. Да, у вас есть сериалы, компьютерные игры и люди вокруг, но это уже длится слишком долго. Еще три четверти пути в нигде. Куча времени, чтобы сойти с ума.

Знаете, сколько это - 55,76 миллиона километров? Это 1400 раз обойти Землю. 560 миллионов футбольных полей. Или два с половиной миллиона раз мотнуться из Боярки в Киев.

Вероятно, нечто подобное переживают военные подводники на атомных субмаринах, которые выходят на длительные боевые дежурства. Но и там остается последний шанс - поверхность. Здесь на ближайшей - красной - поверхности текут реки из соленой рапы, а воздуха нет. Вы верите в Бога?

В этом крайне негативном сценарии описаны далеко не все опасности перелета к Марсу при нынешних технологиях. Да, гонка идет, ученые и инженеры всего мира работают над новыми материалами, добровольцы сидят в запертых пространствах, но у нас есть парочка нерешенных фундаментальных проблем.

И главные из них - это отсутствие двигателя, материалов корпуса (там кроме радиации хватает и других проблем) и 100%-ной уверенности в том, что все астронавты физически и психически переживут полет. Мы же взрослые. Что будет, если они погибнут? Полет на Марс будет самым рейтинговым шоу в истории человечества, вообразите, какое будущее ждет космическую промышленность, если вся Земля с часовым запаздыванием увидит, как парочка метеоритов превращает героев в мертвецов?

Первая колония: с орбиты к Сырному блюдцу

У Чайны Мьевиля есть социальная фантастика "Город и Город", в которой живущие в Бещеле и Уль-Коме по закону не могли видеть друг друга, хотя ходили иногда по одним и тем же улицам. Примерно то же самое со времен холодной войны происходило с Луной.

"Их (американских астронавтов-мракобесов. - Авт.) помыслы тянутся еще дальше, вглубь космоса - к Луне. И там мечтают они построить военные базы, оттуда намереваются угрожать Земле", - писал в предисловии к своему сборнику фантастических рассказов советский космонавт Юрий Глазков.

Некоторые люди до сих пор боятся, что кто-то поставит на Луне огромный лазер и в стиле Доктора Зло разрежет Землю пополам. А еще там - выбирайте: пришельцы/гелий-3 (мы не особо понимаем, что с ним делать, пока просто круто звучит)/нацисты/трансформеры. И немного старых добрых полезных ископаемых. А еще это 384 тысячи километров, что в 145 раз ближе Марса. Там нет атмосферы, но есть какое-никакое притяжение, что позволит отработать филигранные посадки. Там есть вода - в 2008-м это доказал Centaur NASA, врезавшись в поверхность спутника и подняв кучу брызг в научном сообществе. На прошлой неделе исследователи из Университета Гавайских островов, Университета Брауна и центра NASA в Кремниевой долине изучили данные индийского зонда Chandrayaan-1 и пришли к выводу, что вода есть как минимум в ледниках на полюсах Луны.

Теперь космические стартапы вроде Moon Express могут рассчитывать на поддержку американского правительства. Пророчество Роберта Хайнлайна сбылось - человек все-таки продал Луну.

Но для того чтобы выстроить полноценную космическую коммерцию, нам нужно на орбите нечто побольше старушки-МКС, двухместной китайской станции и огромного количества микросателлитов (от студенческих проектов до систем погодного наблюдения). Главная подвижка в этом направлении - повторное использование ступеней. К сожалению, человечеству пока нечем заменить металл, которого в ближайшее время может понадобиться очень много. Вторичный запуск частично решает эту проблему, и он, в отличие от экзотичных проектов вроде космического лифта или "выстреливания" ракеты магнитным ускорителем, реально существует.

Кроме этого придется: построить заводы (возможно, на орбите), чтобы создавать и тестировать новые типы ракет; разработать новые варианты околоземных станций; собрать их, проверить на прочность и так далее. Кроме того, все-таки разобраться с экзотичными проектами, потому что у ракет с экологией так себе.

Подставить плечо сейчас готова так называемая экономика низкой околоземной орбиты (НОО). В нее вложено 18,4 миллиарда долларов инвестиций за 18 лет. Это спутники и все, что с ними связано.

Бизнесмены вроде Джеффри Манбера из компании Nanoracks (те самые микросателлиты) считают, что уже через пять лет на орбите появятся гостиницы, а через десять - растущая инфраструктура: заправки, коммерческие модули, склады, будущие лунные колонии и даже отели на Темной стороне. Интересно, как будет называться первый лунный санаторий? "Селена" или "Соната"?

Стартапы уже достраивают МКС. Маск, Безос и Бренсон, надеюсь, заключили пари, кто доставит людей на Луну первым. Писатели-фантасты рассчитывают приемлемую стоимость полета. По словам автора "Марсианина" Энди Уира, чтобы заплатить за отпуск на Луне 70 000 долларов, нужно снизить стоимость запуска ракеты с 4600 до 35 долларов за килограмм. Общий объем лунной экономики должен стать колоссальным, чтобы позволить себе такое.

Как видите, работы достаточно много. Как минимум стоит изобрести парочку новых экономических теорий, чтобы все это заработало у нас в головах. И это, даже с учетом роботов-мигрантов, отбирающих работу, немного подскажет, какую профессию стоит выбрать для вашего ребенка. Если ничего не произойдет с Землей, мы будем обустраиваться на орбите и Луне. Дел всего-то лет на сто.

И это отвлечет нас от страшных теорий о том, что произойдет, если власть на планете вдруг попадет не в те руки, о чем мы поговорим в следующий раз.

Отступление. сдался нам вообще этот космос?

Ответ на этот вопрос может быть как сложным, так и простым.

Если просто: готовы ли вы добровольно покончить с собой и всем своим потомством? Не спешите.

Если сложно: в XXI веке человечество только-только начинает осознавать, что живет на идеальном куске камня, который покрыт водой, едой и всякими штуками, из которых можно сделать более классные штуки. Главенствующая идея современного общества - гуманизм. Это значит, в том числе, никаких родов по талонам. И всем по телефону, машине, холодильнику. Золотой век, за который придется расплатиться, когда обнаружится банальная нехватка питьевой воды.

В экологическом смысле человечество потребляет на 1,6 планеты. Например, урана осталось лет на сорок, а это пока основа энергетики. Нефть, кажется, есть, но ее даже слишком много: автомобили прекрасно вносят лепту в загрязнение окружающей среды. Но главную ноту играет производство. Температура растет, ледники тают, все это происходит медленно, большая часть человечества и вовсе не верит в подобное, но, кажется, стоит учесть эту опасность при стратегических расчетах.

Нужно потреблять меньше, но экономика так не может, она основана на развитии и расширении. Как с базовым универсальным доходом: дешевле дать людям деньги, чтобы они купили товар, чем сократить производство.

Еще есть камни, средние и крупные, в Солнечной системе их на удивление полно, кое-что прилетало и выселило предыдущих жильцов из этого Эдема. Само осознание этой опасности заставляет шевелиться.

Есть опасность суперэпидемий. И супервойны. Да, мы вроде как решили эти вопросы, но население продолжает расти и потреблять, одни хотят потреблять больше, другим это не нравится, третьи просто выросли среди локальных военных конфликтов.

Еще нам просто хочется, потому что человечество достаточно любопытно, любит вызовы и подспудно хочет, чтобы "Звездные войны" стали реальностью.

Ну и, наконец, есть небольшой шанс, что мы настолько истощим планету, что просто не сможем построить тот самый суперкорабль. Поэтому разумное существо всегда ищет способ диверсифицировать риски.