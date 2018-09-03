В России бивни мамонта пустили на новый iPhone - ФОТО

Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar подготовил три эксклюзивных варианта дизайна для нового iPhone Xs. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Lenta.ru, передает Day.Az.

Компания посвятила коллекцию самым древним ценным реликвиям на Земле: бриллиантам, строматолитам и бивням мамонта.

На корпусе каждого смартфона по центру разместили герб России. Модель "Бриллиант" украшена россыпью бриллиантов на перламутровом фоне, "Строматолит" - найденным в Карелии ископаемым, возраст которых составляет около двух миллиардов лет. На черном корпусе модели "Мамонт" изображено очертание бивня животного с частицей настоящего бивня.

Презентация новых смартфонов iPhone Xs и других устройств пройдет 12 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния).

В августе Caviar разработал новую серию iPhone X с эксклюзивным дизайном корпуса в честь Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Среди них - модель с золотым вентилем, который вмонтирован в корпус устройства и способен вращаться.

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