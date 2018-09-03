Школьники запустили в небо "пятёрку", но что-то пошло не так - ВИДЕО

Забавная и очень жизненная ситуация произошла во время торжественной линейки в одной из российских школ. Организаторы хотели отметить день знаний, запустив в небо шарик в форме пятёрки, но при взлёте надувная цифра перевернулась, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

"Праздничная пятёрка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учёбе", - говорит ведущая праздника.

Появившись в Сети, видео практически сразу стало вирусным. Пользователи отметили, что давно не видели ничего более честного и жизненного. Кстати, согласно первоначальной информации, ролик был снят в одной из школ Якутска, но комментаторы опровергают эту версию и утверждают, что инцидент произошёл во Владивостоке.

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