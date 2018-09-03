Ученые: Большая часть Мирового океана загрязнена окурками

Ученые считают, что сигареты могут вредить океану не меньше, чем самый токсичный пластик.

По предварительным оценкам исследовательской группы Ocean Conservancy, большую часть мусора в Мировом океане составляют фильтры от обычных сигарет. Одной из главных проблем разложения фильтров является их состав - изделия, изготовленные из небольшого количества пластика и ацетата целлюлозы, будут разлагаться десятилетиями. Об этом пишет Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо загрязнения моря и нарушения экосистемы, исследователи обнаружили следы химических веществ у 70 процентов пойманных ими морских птиц. К тому же более 30 процентов морских черепах и многие виды морской рыбы также забиты токсинами, состав которых совпадает с химическими веществами, использованными при производстве сигарет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook