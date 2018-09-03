Названы лучшие фильмы о школьниках всех времен

Американский журнал Esquire составил список из 25 лучших фильмов о школе в истории кинематографа. Лидером рейтинга стала лента "Клуб "Завтрак"" Джона Хьюза, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Картина вышла в 1985 году и стала культовой. В ней рассказывается о пятерых школьниках, которые в наказание за различные проступки вынуждены провести в школе выходной день и написать сочинение на тему "Кем вы себя представляете?". В ленте сыграли Эмилио Эстевес, Молли Рингуолд и Джадд Нельсон.

На втором месте оказался фильм Ричарда Линклейтера "Под кайфом и в смятении", вышедший в 1993-м. В нем сыграли, в частности, Милла Йовович, Мэттью Макконахи и Бен Аффлек. На третьей строчке - "Беспечные времена в "Риджмонт Хай"" с Шоном Пенном и Дженнифер Джейсон Ли. Картина, снятая режиссером Эми Хекерлинг, вышла в 1982 году.

В топ-10 также попали фильмы "Выскочка", "Бестолковые", "Выходной день Ферриса Бьюллера", "Учителю, с любовью" 1967 года, "Дрянные девчонки", "Баскетбольные мечты" и "Бунтарь без причины" с Джеймсом Дином в главной роли. Помимо этого, кинокритики отметили ленты "Смертельное влечение", "Академия Рашмор" и "Шестнадцать свечей". Завершает рейтинг вышедшая в 2007 году комедия "SuperПерцы".

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