Земле предсказали Малый ледниковый период в 2020 году

Ранее ученые предсказывали наступление этого явления в 2030 году, но в связи с активностью Солнца пришлось пересмотреть дату.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт vistanews.ru, по утверждениям экспертов активность на Солнце падает, что может привести к наступлению повторного ледникового периода, который ученые прозвали малым - он продлится всего несколько десятилетий, начиная с 2020 года. Малый ледниковый период также обусловлен повышенным уровнем космической радиации.

Напомним, что ледниковый период - это периодически повторяющийся этап геологической истории Земли. В этот период наблюдается похолодание и сильно увеличивается ледниковый покров на материках. Этапы чередуются с относительным потеплением. Ранее такое уже случалось в период с 1645 года по 1715 год.

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