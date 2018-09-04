Новый Volkswagen Golf: свежие данные и сроки выхода - ФОТО

Премьера восьмого поколения популярного "Гольфа" уже не за горами. Накануне стало известно, чем именно будет удивлять своих покупателей самая культовая и востребованная модель концерна Volkswagen, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Мировая премьера и старт продаж восьмого поколения Volkswagen Golf состоится уже в 2019 году - скорее всего, во второй его половине. C точки зрения дизайна и техники новый "Гольф" станет, скорее, эволюцией нынешней модели. Как сообщает Autocar со ссылкой на собственные источники в VW, внешность хэтчбека в целом останется похожей, но более простой и лаконичной. А вот в интерьере произойдет маленькая революция: создатели восьмого "Гольфа" планируют вообще отказаться от физических переключателей, переведя все общение водителя и автомобиля на сенсорные панели.

При этом хэтчбек станет еще просторнее: в VW считают, что это поможет ему переманить на свою сторону покупателей премиальных конкурентов вроде Audi A3, BMW 1 Серии и Mercedes-Benz A-Класса. От трехдверного кузова, скорее всего, откажутся вовсе, равно как и от версии универсал - из-за давления со стороны быстрорастущего сегмента SUV.

Что касается архитектуры, то вполне ожидаемо в основу нового поколения ляжет модульная платформа MQB - правда, заметно доработанная, в том числе и за счет новых материалов, которые обеспечат примерно 50-килограммовое снижение веса. А вот моторную гамму переработают чуть ли не полностью: двигатели нового "Гольфа" в подавляющем большинстве будут представлять собой так называемые "мягкие гибриды" со стартер-генераторами, причем как 12-, так и 48-вольтовыми (это касается даже "заряженных" модификаций GTI и R, хотя их могут превратить и в полноценные гибриды).

"Похоронить" могут как универсал, так и его Alltrack-версию.

По слухам, в VW хотят даже отказаться от турбин: по крайней мере, на одном из двигателей, трехцилиндровом 1,0 л ее отсутствие частично восполнит стартер-генератор. Утверждается, что это поможет новинке вписаться в жесткие экологические стандарты. При этом, несмотря на ажиотаж последних лет вокруг дизельных моторов, отказываться от них в VW не собираются. Новому хэтчбеку обещано как минимум два дизеля объемом 1,5 и 2,0 л TDI, основательно модернизированных.

Что касается мультимедийных технологий, то в VW намерены обеспечить новому Golf постоянное подключение к интернету, что даст водителю доступ к множеству онлайн-сервисов. Кроме того, новинка получит и некое подобие автопилота, причем электроника сможет влиять и на режим работы силовой установки - например, опираясь на данные навигационной системы, сможет переводить коробку на "нейтраль" при движении накатом. Уже было заявлено, что именно новый VW Golf станет самым "подключенным" автомобилем марки, опередив по этому показателю даже электромобиль VW ID, который также должен появиться на рынке в 2019 году.