9 хитроумных полицейских приспособлений, которые так и не прижились - ФОТО

В старые времена, когда методы по борьбе с преступностью ещё не устаканились, на вооружение полицейских разных стран поступали удивительные приспособления, порой достойные лучших традиций бондианы. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет о некоторых из них.

1. Стреляющий жилет (1929)

Жилет снабжён мини-пулемётом, который срабатывает, если потянуть за верёвки, соединяющие его с пальцами рук блюстителя закона. Допустим, вы полицейский и возникла ситуация, когда преступник застал вас врасплох. Он, конечно, первым делом велит вам поднять руки вверх.

Вы задираете руки повыше, верёвки под одеждой натягиваются и... прямо из вашей груди на изумлённого бандита обрушивается целая пулемётная очередь.

2. Люк для грабителя (1919)

Люк располагался прямо перед окошком кассы банка. В случае ограбления кассиру всего-то и нужно было - нажать ногой специальный рычаг в полу. Люк открывался, и грабитель проваливался в специальное помещение, где и дожидался приезда полиции. Это если кассир попадётся добрый. Потому что для верности по правую руку сотрудника банка был ещё и вентиль, открутив который можно было пустить воду в ловушку с особенно опасным преступником. И тогда работы у полиции оказывалось значительно меньше.

3. Пистолет со встроенной фотокамерой (1934)

Это устройство придумано для полицейских-мазил. Если пристрелить преступника не удается и он сбегает, то, по крайней мере, остаётся хоть его свежая фотография. Камера автоматически срабатывает, когда полицейский нажимает на спусковой крючок.

4. Мототачанка (1922, 1959)

Мотоцикл со встроенным стволом, способным изрыгать как обычные снаряды, так и дробь, пытались поставить на вооружение сил американского правопорядка дважды. Но идея так и не прижилась - видимо, стрелять, лавируя в потоке машин, не очень удобно. Да и потом, как оставишь такой транспорт без присмотра, когда наступает время зайти подкрепиться традиционными пончиками с кофе.

5. Электрическая перчатка (1935)

Это изобретение кубинца Сирлио Диаса должно было усмирять уличных протестантов. Человек, вступивший в схватку со служителем закона в такой перчатке, получал электрический разряд в 1 500 вольт. Одного лёгкого прикосновения было достаточно, чтобы утихомирить любого недовольного.

6. Шлемы с мигалками (1928, 1940)

Не у каждого полицейского в первой половине двадцатого века была машина. И тем не менее, уже тогда мигалки вошли в моду - хотя бы для начала и в таком "пешем" варианте.

7. Доспехи а-ля "Средневековый рыцарь" (1938)

Этот парижский проект конца 1930-х годов трудно воспринимать всерьёз. Кажется, что эти доспехи склеены суперклеем на кухне этого же, не наигравшегося в детстве защитника правопорядка.

8. Комната правды (1934)

Давным-давно, когда схема с хорошим и плохим следователем не была ещё отработана, криминологи Нью-Йорка создали проект под названием "Комната правды". Это было крохотное помещение, все стены которого были покрыты зеркалами. Куда бы подозреваемый ни смотрел, он всюду видел бесконечные отражения своей виновной физиономии. Источник света, размещённый над головой во время допроса, мог регулироваться таким образом, чтобы лицо допрашиваемого выглядело ещё несчастнее и изнурённее. Через пару часов допроса такой в комнате любой подозреваемый начинал каяться.

9. Слезоточивый газ на любой вкус! (1926-1932)

В конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века слезоточивый газ был в большой чести. Какие только его модификации ни изобретались, подо что только ни маскировались. Особой популярностью пользовалась модель, надевавшаяся на запястье и приводившаяся в действие при помощи кольца на пальце. Достаточно согнуть запястье особым образом и облако чистого страдания обволакивает вашего собеседника.

А это газовый пистолет, замаскированный под обычную авторучку. Обратите внимание, с какой привычной элегантностью девушка выпускает струю газа. Секунду назад он стоял с наведённым на неё дулом пистолета, а теперь рыдает как дитя.

Были ещё слезоточивые бомбы, замаскированные под милые сувениры вроде этого крокодильчика, или под механизм, открывающий окно...

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