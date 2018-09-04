Что будет, если перестать есть сахар

Современное питание в основном определяется пищей, богатой сахаром и вредными жирами, и потому не удивительно, что "современные" болезни, такие как: ожирение, диабет, гипертония, депрессия и т.д. постоянно распространяются. Хуже всего то, что большинство людей даже не знают о вредных последствиях такого питания. Путем удаления одного ингредиента из своего рациона - сахара, вы можете воспользоваться многочисленными преимуществами для здоровья и улучшения общего состояния в долгосрочной перспективе. Подробнее о них расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Вы становитесь более информированным о ваших предпочтениях в еде

Это самый важный из всех преимуществ от исключения сахара из вашего рациона. К сожалению, большинство потребителей не знают о количестве сахара, потребляемого на ежедневной основе, пока не начинают читать этикетки. Если ваш рацион включает в себя много сладостей, крендели, Фраппучино и энергетические батончики, то вы понятия не имеете, сколько сахара вы на самом деле потребляете. Вы скоро начнете читать этикетки и быть более внимательными к выбору диеты. Это в конечном счете приведет вас к более здоровой еде.

2. Энергетические уровни идут вверх

Вскоре после того, как вы убрали сахар, вы будете чувствовать, что ваши энергетические уровни идут вверх. Это происходит потому, что ваше тело начнет производить больше энергии, а не полагаться на кофеин или сахар в качестве источника энергии.

3. Вы избавитесь от бессонницы

С повышением ваших энергетических уровней, ваш метаболизм также меняется. Вскоре после отказа от сахара, вы станете по утрам чувствовать себя человеком, даже если ночью были не одни.

4. Вы получаете ясность ума

Сахар часто заставляет вас чувствовать себя забывчивым, что может серьезно повлиять на производительность и эффективность в работе.

5. Вы уменьшаете вес

Сахар может серьезно повлиять на веса, если вы постоянно имеете к нему тягу. Да и наращивания мышечной массы при этом гораздо сложнее. После того, как вы исключите сахар, ваше тело прекращает использовать глюкозу в качестве топлива и начинает сжигать жировые запасы более легко.

6. Вы меньше подвержены стрессу и беспокойству

Потребление сахара подавляет белок мозга (нейротрофический фактор (BDNF)), который является довольно низким у людей, страдающих от депрессии и тревоги.

7. Вы экономите деньги

Вы будете удивлены тем, что люди в среднем тратят более $ 200 в месяц на сахаристые протеиновые батончики, шоколад, латте и коктейли. Через год, вы обнаружите, что вы можете сэкономить более $ 2000, которые можете инвестировать более разумно.

8. Качество вашей кожи улучшается

Помимо резки сантиметров вашей талии, одно из самых больших преимуществ отказа от сахара - улучшение состояния кожи.

9. Ваши отношения с людьми улучшатся

У вас есть больше энергии, ясность ума и терпение, и вы чувствуете себя намного лучше - все это неизбежно улучшает качество ваших отношений. Вы скоро окажетесь в окружении более позитивных людей.

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