Как с пользой использовать оставшуюся горчицу

Горчица придает блюдам приятную остроту и характерный вкус и аромат. Недаром ее так любят добавлять в соусы и обмазывать ей большие куски мяса. Пока баночка с приправой заполнена до краев, ассортимент блюд будет ограничен лишь наличием продуктов в холодильнике и полетом вашей фантазии. Совсем другое дело, когда остается небольшое количество приправы на дне и стенках, которым не так-то просто найти кулинарное применение. Day.Az со ссылкой на steaklovers.ru представляет несколько идей, как не дать пропасть этим скромным остаткам горчицы впустую.

Масло

Ароматизировать сливочное масло можно не только травами, но и горчицей. К тому же для его приготовления хватит и небольшого количества острой приправы. Размягченное масло необходимо хорошо смешать с горчицей, а затем охладить его до затвердевания. Такое масло станет идеальным дополнением к сэндвичам, кростини, а также жареному мясу и рыбе.

Овощи

Пару капель горчицы могут "взбодрить" вкус жареных овощей. Остатки горчицы следует смешать с оливковым маслом и полить этой смесью овощи, пока они еще горячие. Они частично впитают масло, отчего вкус овощей станет богаче и интереснее. Особенно хорошо этот способ работает с брюссельской капустой и брокколи.

Заправка для салата

Винегретная, она же французская, заправка готовится из уксуса и растительного масла. А чтобы связать компоненты вместе, к ним добавляется эмульгатор, в качестве которого может использоваться горчица. С ее остатками универсальную заправку можно приготовить прямо в банке, налив в нее масло, уксус и добавив немного соли, перца и меда. После добавления всех ингредиентов, банку нужно закрыть и хорошо потрясти - теперь можно заправлять салат.

Маринад

Свою роль остатки горчицы могут сыграть и во вкусовой палитре маринада для мяса, если, конечно, приправа осталась не в количестве "ничтожно мало". В процессе аринования горчица добавит мясу пикантный вкус и аромат. А если смешать ее с медом, то получится отличная глазурь для куриных крылышек.

Рецепт маринада:

Смешать 120 мл. масла, 180 мл. соевого соуса, 60 мл. вустерширского соуса, 1,5-2 столовые ложки горчицы, 2 чайные ложки соли, 1 столовую ложку крупномолотого черного перца, 60 мл. винного уксуса, 1/2 чайной ложки сушеной петрушки и 1/3 чашки лимонного сока. Погрузить в маринад мясо и оставить на 1-2 часа.

Соус для мидий

Пара капель горчицы могут вдохнуть новую жизнь в наскучивший соус для мидий. Этим секретным приемом не преминули воспользоваться многие шефы. В ресторане бостонского отеля Westin hotel мидии готовятся так:

В большой кастрюле растапливают 2 столовые ложки сливочного масла. Добавляют 1/4 чашки мелко нарезанного лука, 2 столовые ложки лука-шалот и 1 чайную ложку измельченного чеснока. Все кратковременно обжаривается (без подрумянивания). Затем добавляются 2 кг мидий, соль, перец, лавровый лист, две веточки тимьяна, 60 мл. белого вина и 1/2 чашки густых сливок. Кастрюлю накрывают и доводят жидкость до кипения. Готовят мидии в течение приблизительно 5 минут, встряхивая посуду, пока все мидии не откроются. Шумовкой моллюсков перекладывают в сервировочное блюдо и ставят его в тепло. Соус варят еще одну минуту, затем удаляют лавровый лист и тимьян, и, взбивая соус венчиком, вводят 2 столовые ложки горчицы. Соусом поливают мидии и посыпают их зеленью петрушки перед подачей.

Получается фантастически вкусно, а приготовление занимает всего 15-20 минут.

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