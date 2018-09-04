Как повысить шансы на выживание в случае авиакатастрофы

По статистике, самым безопасным видом транспорта является самолет. Но если авиакатастрофа случается, об этом тут же узнает весь мир. Что нужно знать, чтобы повысить свои шансы на спасение - об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Самолет

Выбирайте надежные авиакомпании и большие самолеты. Чаще всего в аварии попадают небольшие воздушные судна.

2. Одежда и обувь

В случае катастрофы покинуть воздушное есудно нужно в течение 90 секунд, а значит, одежда и обувь должны быть удобными. Не нужно наряжаться в тесные платья и сковывающие движения брюки, стоит отказаться от шпилек и шлепок. Идеальный вариант - кроссовки и джинсы. В кроссовках будет удобно пробираться к выходу, а плотные джинсы защитят кожу.

3. Места

Желательно выбирать места ближе к проходу, любимые многими места у окна не лучший вариант с точки зрения безопасности. По статистике, в случае аварии выживает больше пассажиров, расположившихся в хвостовой части салона и у аварийных выходов.

4. Время

Будьте начеку в первые три минуты после взлета и за восемь минут до посадки. Это самые опасные минуты, в которые чаще всего происходили инциденты. Не снимайте обувь, расположите ручную кладь под сиденьем впереди стоящего кресла, держите в поле зрения аварийные выходы, будьте готовы выполнять указания экипажа.

5. Нервы

Сохраняйте спокойствие, помогайте другим пассажирам и внимательно слушайте, что говорит бортпроводник. Примите "позу выживания" - положите руки на спинку впереди стоящего кресла, голову опустите на руки. Не пытайтесь вытащить ручную кладь при эвакуации, спасайте свою жизнь, а не вещи.

6. После эвакуации

Если вы счастливо выбрались из самолета, отбегите от него на 150 метров, чтобы в случае взрыва, вас не накрыло обломками. Слишком далеко убегать не стоит, иначе спасателям вас будет сложно найти.

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