Можно ли пересадить человеку органы свиньи?

Каждый день во всем мире умирают люди. Умирают в ожидании органов на трансплантацию. Им просто не хватает доноров - спрос слишком большой. Ксенотрансплантация - пересадка живых клеток, тканей или органов от животного к человеку - может помочь нам удовлетворить этот спрос на органы. Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB) разработали серию испытаний, которые помогут выяснить, насколько безопасными и успешными будут ксенотрансплантаты будущего, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Благодаря методике редактирования генов CRISPR, мы можем модифицировать животных таким образом, что человек-реципиент с меньшей вероятностью отторгнет пересаженные органы. Однако отторжение - не единственная возможная проблема. Есть также вероятность того, что пересаженный орган будет содержать вирус или инфекцию, которая приведет к заболеванию реципиента.

Органы свиньи человеку. Разве так можно?

Чтобы убедиться, что органы свиньи не содержат никаких инфекционных пассажиров, ученые UAB разработали квантитативные пробы - процедуры, которые предназначены для определения присутствия, количества или активности цели - для 30 инфекционных агентов, которые в теории могут перейти от свиньи к человеку.

Испытав пробы на 9 свиноматках и 22 поросятах, ученые определили, что они "очень чувствительные" и получили результаты, сравнимые с теми, что используются для проверки на вирусы у людей. Они надеются, что их анализы могут помочь вступить в эпоху ксенотрансплантации органов.

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