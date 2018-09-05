Искуственный интеллект выявил неожиданную причину ожирения

Множество людей на Земле страдает от проблем, связанных с лишним весом. И причин появления лишних килограммов существует великое множество. Однако искусственный интеллект, подключенный к решению этой проблемы, в качестве основного фактора набора веса назвал вовсе не переедание или нарушение обмена веществ, а ошибки в застройке городских кварталов.

Как сообщает редакция журнала Science, группа американских исследователей обучила ИИ выявлять районы, жители которых наиболее подвержены набору лишних килограммов, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

И, основываясь на данных более, чем 150 000 снимков Google Maps, ИИ связал процент страдающих от лишнего веса с особенностями в планировании района и ошибками в урбанистике (науке о развитии городских систем).

Над реализацией задачи работали 2 нейросети. Первая выявила главные особенности районов проживания, что позволило выявить отличительные черты районов, "раскрасив" их: зеленым цветом были обозначены деревья, серым - дороги, а красным - жилые дома и иные постройки. Вторая же нейросеть выявляла связи между конфигурацией "разрисованных" районов и показателями ожирения среди людей, проживающих в данной местности. Были проанализированы такие города США, как Лос-Анджелес, Мемфис, Сан-Антонио и Сиэтл.

На примере Мемфиса ИИ удалось выявить, что области с высокой степенью озеленения (сверху на фото) ассоциированы с низкой распространенностью ожирения среди жителей. И, наоборот, там, где количество зеленых насаждений меньше (фото снизу) - процент ожирения выше.

При этом, как утверждают авторы работы, полученные данные позволят не только лучше заботиться о здоровье людей, но и позволят представителям бизнеса планировать инфраструктуру своих сетей, размещая магазины здоровых продуктов там, где это требуется, а проектировщикам кварталов заранее задумываться над посадкой растений.

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