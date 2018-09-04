Разработан новый анализ крови, который поможет узнать о риске рецидива рака

Несмотря на то, что многие виды рака весьма неплохо поддаются терапии, очень часто опасное заболевания возвращается в виде рецидивов, выявить и предсказать которые не всегда просто. Однако медицина не стоит на месте и недавно был представлен новый метод анализа крови, который позволит онкологам довольно точно узнать о вероятности рецидива опухоли и эффективности лечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, за разработку метода отвечает группа исследователей из Великобритании и носит он название "жидкостная биопсия". В ходе исследования принимала участие группа пациентов с метастатическим колоректальным раком. У них в течение длительного периода времени брали анализ расширенный анализ крови на присутствие онкомаркеров и их предшественников. В итоге выяснилось, что часть пациентов оказалась невосприимчива к основному химиотерапевтическому препарату для лечения колоректального рака. Более того, у 75% пациентов, которые изначально положительно среагировали на лечение, метод жидкостной биопсии выявил рецидив рака быстрее и лучше, чем общепринятые методы обследования.

Как сообщают специалисты, новый способ диагностики вовсе не отменяет существующую стратегию обследования и диагностики вроде инструментальных методов, КТ, МРТ и так далее, но он может быть использован в дополнение к ним. Ведь согласно полученным данным, если проводить жидкостную биопсию каждые 2-4 недели, это даст возможность не только отслеживать эффективность существующей терапии, но и корректировать лечение, дозировку лекарств, менять схемы приема препаратов в зависимости от восприимчивости организма, а также успешно предсказывать вероятность рецидива опухоли.

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