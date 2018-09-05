Rolls-Royce за 1 млн долларов уничтожили сразу после покупки - ФОТО

Как оказалось, чтобы попасть в нелепую аварию ценой в миллионы, необязательно покупать дорогой суперкар наподобие Ferrari или McLaren. Иногда, чтобы выставить себя на посмешище, можно обойтись и вальяжным, не провоцирующим на активный драйв "Роллс-Ройсом".

Клиент знаменитой британской компании получил свой новенький Rolls-Royce Ghost в индийском Пондичерри - известном туристическом районе, где, кроме всего прочего, еще и снижены некоторые налоги, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Судя по всему, в один из дорогих отелей в Мумбаи он отправился практически сразу, так как даже не озаботился обзавестись постоянными регистрационными знаками.

Эта поездка и стала последней в обозримом будущем дорогого седана: закончилась она на каменном бордюре подъездной дорожки отеля Citizen Hotel Judu. Издание RushLane не уточняет, по какой причине новенький Rolls-Royce Ghost взлетел на парапет, но по опубликованным фото хорошо заметно, что седан пострадал достаточно серьезно - как минимум, в передней части.

Не исключено, что дополнительные повреждения он получил и в процессе эвакуации, так как поза, которую принял седан в конце полета, и место его финиша изрядно осложнили этот процесс.

Как уточняет издание, поездка обойдется владельцу Rolls-Royce Ghost в очень серьезную сумму. Дело в том, что за роскошный седан он заплатил как минимум 70 млн рупий - эквивалент миллиона долларов, что примерно в три раза больше стоимости аналогичного седана в США. Впрочем, вполне возможно, что седан попал в аварию во время тестовой поездки - эту гипотезу косвенно подтверждает наличие у "Роллса" временной регистрации. И тогда судьба неудачливого водителя выглядит еще печальнее.