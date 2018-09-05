Японский профессор уже 8 лет питается одними фруктами и превратился в "сверхчеловека"

Мизуки Накано (Mizuki Nakano), бывший преподаватель в университете Токио, уже восемь лет питается лишь разнообразными фруктами. Сейчас Накано даже практически перестал потреблять воду в чистом виде, предпочитая ей фруктово-ягодные соки.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, весной 2018 года Накано был приглашен на японское телешоу, где рассказал о том, что питание одними фруктами изменило его организм. В частности он заявил, что его тело каким-то образом научилось преобразовывать азот из воздуха в необходимый телу белок. И это сделало его в некотором роде "сверхчеловеком".

Все началось в сентябре 2009 года. Мизуки Накано пришла в голову назойливая мысль о том, как повлияет на организм человека длительная диета из фруктов. При этом Накано признает, что наука давно достоверно доказала, что человеку жизненно необходима сбалансированная диета из достаточного количества белков, жиров и углеводов. И что если начать питаться лишь одними фруктами, то это очевидно лишит тело важных питательных веществ и даже может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Однако Накано обнаружил, что на самом деле нет никаких реальных научных исследований о том, как влияет на организм человека длительная фруктовая диета. И тогда он решил поставить этот эксперимент на себе самом. Естественно, Накано не перешел на полностью фруктовую диету за один день. Он постепенно день за днем готовил свое тело к увеличению дозы фруктов и медленному снижению потребления других продуктов. Сейчас Накано уже практически исключил из своего рациона даже чистую воду. Всю необходимую жидкость он получает из ягодных и фруктовых соков.

К 2015 году он уже стал популярен и он нем знало множество людей. Когда в том же году Накано пригласили на популярное японское телешоу "Matsuko's Unknown World", где он некоторое время вел постоянную рубрику о пользе фруктов и своей диете.

Правда долго он на ТВ не выступал, а когда он оттуда ушел, даже появились слухи, что он на самом деле умер из-за недоедания. Слухи были основаны на том, что из фруктов действительно нельзя получить жизненно важные для организма белки и витамин В12, недостаток которого может вызвать тяжелую анемию. Витамин В12 ни растения ни животные вырабатывать не могут, его вырабатывают бактерии, а люди получают его поедая рыбу, куриную или говяжью печень, яйца, сыр, творог, сметану и тд.

Но в апреле 2018 года через три года после своего ухода Накано снова триумфально появился на шоу "Matsuko's Unknown World", в основном ради того, чтобы развенчать нелепые сплетни о смерти. Он заявил в том числе, что его диета из фруктов не может стать причиной его смерти, так как его организм якобы начал самостоятельно вырабатывать необходимые вещества, в том числе белок, вырабатывая его из азота в воздухе. И это превратило его в усовершенствованного "сверхчеловека".

Как сообщает SoraNews24, Накано подробно рассказал об этом открытии. Якобы он обнаружил, что из-за фруктовой диеты в его теле размножились особые бактерии, которые стали поглощать азот и вырабатывать из него белок. При этом Накано поведал, что его тело изучали серьезные ученые и узнав об этом открытии сообщили, что это уникальное явление для человеческого организма и что теперь тело Накано отличается от тел других людей.

На данный момент нет ничего кроме слов самого Накано об этом "открытии", так что относиться к этому надо с осторожностью. В то время как пока не выпущены никакие научные труды о том как фруктовая диета "модернизировала" человеческое тело, существует достаточно научных исследований о том, как опасен дефицит белков и витаминов.

Желающие узнать подробнее о Мизуки Накано, могут попробовать почитать его блог и найти рецепты фруктовых блюд в его твиттере.

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