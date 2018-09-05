Почему в советских школах запрещено было писать шариковыми ручками

По мнению экспертов в области педагогики, главная причина долгого запрета на использование шариковых ручек в общеобразовательных учреждениях Советского Союза была связана с тем, что они не способствовали вырабатыванию у учащихся хорошего почерка.

Современные педагоги смотрят на эту проблему шире - есть мнение, что перьевые ручки на начальном этапе обучения - это идеальный инструмент для письма, положительно влияющий на психомоторные способности ребенка. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Когда они появились в Советском Союзе

Широкое распространение в СССР шариковые ручки получили в конце 60-х годов, но долгое время на вооружение советских школьников они не принимались. Поначалу качество таких письменных принадлежностей оставляло желать лучшего. Но главной причиной отказа от пользования шариковыми ручками была борьба за каллиграфический почерк советского учащегося.

До середины 70-х годов школьники СССР пользовались перьями с чернильницами-"непроливайками" и позже - перьевыми ручками, заправлявшимися чернилами из фабричных флаконов. Если учитель замечал, что текст в тетради написан шариковой ручкой, он мог поставить ученику "двойку", как за невыполненную работу.

Какие минусы у шариковой ручки

По мнению директора московской школы № 760 Гармаша, советские запреты на пользование шариковыми ручками были призваны не только и не столько выработать у ребенка красивый почерк, сколько обеспечить оптимальные условия для его психофизического развития.

Владимир Юрьевич ссылается на мнения медиков, которые сделали выводы не в пользу шариковых ручек для детей младшего возраста: при подобном письме у ребенка происходят задержка дыхания, сбой сердечного ритма. К тому же, беспрерывно писать шариковой ручкой в таком режиме младшеклассник способен до 20 минут, что неблаготворно сказывается на его здоровье.

При письме шариковой ручкой мышцы спины и живота у школьника напряжены, отчего страдает моторика ребенка. Во многом вследствие этой вынужденной скованности возникают многие детские заболевания, снижаются учебно-познавательные возможности детей.

Плюсы пера

С Владимиром Юрьевичем согласен и другой авторитетный специалист в области педагогики и медицины доктор медицинских наук, почетный работник общего образования В. Ф. Базарный. Владимир Филиппович убежден, что отказ от использования перьевых ручек в советских школах был неправильным решением: эти письменные принадлежности оптимально подходят для развития определенных навыков у ребенка в школе и более того, процесс письма перьевой ручкой проходит в унисон с психофизической деятельностью школьника.

Во-первых, пользование перьевой ручкой изначально правильно "ставит" руку ребенку, во-вторых, жизненные ритмы организма - мозговые импульсы, сердцебиение, частота дыхания, протекают в той же частоте, что и процесс импульсно-нажимного каллиграфического письма таким прибором, считает Базарный.

Подобное письмо, по мнению ученого, со временем способствует выработке у ребенка моторного автоматизма, сообразующегося с природой эндогенных биоритмов. Базарный убежден, что использовать перьевые ручки достаточно на протяжении первых лет обучения - затем нужный, правильный ритм письма сохранится у человека и при письме другими принадлежностями.

Педагоги из земской гимназии Балашихи, где учащиеся используют перьевые ручки, говорят, что дети ими пишут более грамотно и обдуманно. Ребенок выполняет задание спокойнее, потому что частота нажатий на перо совпадает с сердечным ритмом. Более того, перьевой ручкой писать легче, чем шариковой: не надо так сильно нажимать на бумагу.

В каких странах пишут перьевыми ручками

На государственном уровне в начальных классах обязывают пользоваться перьевыми ручками на Украине, в Германии. В прошлом году Ассоциация родительских комитетов и сообществ обратилась с открытым письмом к Президенту России, министру образования и другим уполномоченным лицам, в котором просила поддержать систему обучения и национального патриотического воспитания детей "Русская классическая школа".

Проект, в частности, предусматривает возврат ко многим положительным методикам и инструментарию преподавания в общеобразовательных учреждениях, применявшихся в СССР. Есть в нем и пункт об обязательном использовании перьевых ручек вместо шариковых в младших классах.

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