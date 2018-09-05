Продукты, которые помогут стать сильным и стройным

Заменив семь продуктов в рационе, человек может не только быстрее похудеть, но и начать добиваться больших успехов при посещении тренажёрного зала. Во всяком случае, так утверждается в статье, опубликованной британским журналом Daily Star. Как утверждается, изменение диеты позволит снизить потребление жиров и углеводов, получая при этом больше белков, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Во-первых, в статье, опубликованной британским таблоидом, рекомендуется отказаться от обычного йогурта в пользу так называемого греческого, то есть профильтрованного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки. Такой продукт несколько напоминает по консистенции сыр, и при этом характеризуется гораздо более низким содержанием жиров по сравнению с обычным йогуртом.

Вместо белого риса журнал рекомендует питаться киноа - эта хлебная зерновая культура содержит больше белка, чем любые злаки, а также сложные углеводы, которые дольше усваиваются организмом и, как следствие, позволяют на протяжении продолжительного времени ощущать сытость.

Любителям овсяных хлопьев на завтрак предлагается перейти с них на овсяную кашу - она почти наверняка будет содержать меньше сахара и в ней не будет других не самых полезных добавок, с помощью которых производители хлопьев делают свои продукты вкуснее.

Если человек привык добавлять в какие-либо блюда лук-порей, журнал рекомендует отказаться от него в пользу брокколи - таким образом организм получит не только больше белков, но и клетчатку, калий, витамины C и K.

Ещё одним способом снизить потребление углеводов и добавить в рацион белков в материале называют замену джема на арахисовое масло.

Наконец, автор текста призывает один раз в день выпивать стакан молока - естественно, этот напиток не должен заменять воду в полной мере, однако в небольших он, как утверждается, может стать важным элементом рациона.

Стоит отметить, что далеко не все специалисты считают правильным чрезмерное ограничение потребления углеводов. Недавно специалисты, представляющие Женскую больницу Бригхэма в Бостоне, заявили, что углеводы должны составлять примерно половину от всех получаемых человеком калорий, и значительное отклонение от этого показателя в любую сторону снижает шансы стать долгожителем. О вреде излишне фанатичного отказа от углеводов заявляют и специалисты Европейского кардиологического общества.

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