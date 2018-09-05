Какие секреты хранят масоны

Недавно суд США отклонил жалобу 29 американских атеистов, которым показалась оскорбительной фраза In God We Trust ("На Бога уповаем") на долларовых купюрах. Суд счел нужным оставить все как есть, потому что изображение на банкноте не противоречило законам Конституции США.

Такие купюры стали печатать в середине 60-х годов. Ранее Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о том, что эта фраза станет национальным лозунгом.

Мы прекрасно помним, что на купюрах номиналом в один доллар также изображены масонские знаки, которые появились там не случайным образом. Известно, что в дизайне долларовой банкноты есть множество деталей, которые напрямую связаны с числом 13. Но не нужно забывать, что объединенных штатов США было тоже 13 на момент создания банкноты. Масонство - влиятельное движение "вольных каменщиков". Неспроста всевидящее око по сей день занимает почетное место на однодолларовой купюре. Но какие еще секреты хранит это тайное общество? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

У масонов есть ряд своих ритуалов и обрядов. Если быть точнее, все их собрания проходят в ритуальной форме. Два основных предмета для проведения обрядов - это циркуль и наугольник. Эти две вещи являются одними из основных символов общества. Также некоторые из лож используют масонские табели. Они используются для упрощения обучения во время наставлений. К тому же табели служат напоминанием об истоках этого эзотерического движения.

Каждый член может исповедовать ту религию, которую пожелает, и никто не в праве потребовать объяснение, почему выбор участника ложи пал именно на это вероисповедание.

Бытует мнение, что масоны контролируют мир. Это не так. Не стоит отрицать, что члены ложи чаще всего влиятельные люди, но у них нет цели достигнуть мирового господства или претворить в реальность теорию заговора.

У масонов существуют три основные степени иерархии: ученик, подмастерье и мастер масон. Каждая степень отражает уровень внутреннего развития. Все члены ложи обязуются хранить секреты масонства и действовать согласно традициям. Причем не существует каких-то конкретных обязательств для каждого участника.

Интересный факт, что нет организации, которая управляет всеми ложами одновременно. Каждая ложа самоуправляема.

Кто может стать масоном? В первую очередь кандидат на место в ложе должен иметь рекомендации от одного из масонов и быть не младше 21 года. Также он должен не иметь проблем с законом и верить в бога. Большинство Великих лож не принимает женщин в свои ряды.

Почему считается, что масоном может стать не каждый? Раньше, чем больше влиятельных людей состояло в ложе, тем больше она процветала. Надо отметить, что масоны остаются эзотерическим и тайным обществом исключительно по собственному желанию, следуя своим традициям.

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