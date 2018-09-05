Из пяти человеческих чувств об обонянии ведется меньше всего разговоров.

В то время как зрение и слух сообщают вам всю информацию, которую вам нужно знать, ваше обоняние не менее важно. Но ваш нос отвечает за гораздо большее, чем оповещение, когда пришло время вытащить мусор или ужинать. То, что вы чувствуете как запах, действительно может сказать много о вашем здоровье. Проблемы с обонянием довольно часто остаются без внимания, когда они на самом деле очень важны и могут вылиться в тяжелое заболевание. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, из-за чего может ухудшиться обоняние.

Что-то у вас в носу

Нет, я не имею в виду, что что-то крупное застряло у вас в носу и вы об этом просто забыли. Энтони Дель Синьое, доктор медицины и доцент кафедры отоларингологии, говорит, что первое, что он делает для пациентов с отсутствием обоняния, - это поиск инфекций-полипов, грибков, гноя. Они могут блокировать носовой проход и вызывать потерю обоняния. Точно так же, если у пациента есть особенно неприятная инфекция синуса, это может сломать его обоняние, делая все на запах неприятным. Дель Синьор говорит, что эти проблемы легко лечить и диагностировать. Ринологи просто используют эндоскоп для осмотра носа, чтобы исключить эти возможности.

Неврологические расстройства

Ваш нос - довольно сложная система, поэтому чувствовать запах чего-то, что на самом деле не существует, вполне возможно, если с нервной системой не все в порядке. Они известны как фантомные запахи. Хотя этот запах отличается от человека к человеку, он может свидетельствовать о многих проблемах в мозге, говорит Дель Синьор. Фантомные запахи часто испытывают те, кто страдает эпилепсией или судорогами. Часто пациент может почувствовать, что приступ наступает, потому что они испытывают моменты фантомного запаха, прежде чем они впадают в приступ. Фантомный запах также может быть вызван опухолью мозга, разрушающей обонятельные нервы. Хотя запах апельсинов часто отмечается как предшественник инсульта, Дель Синьор отмечает, что особый запах варьируется от человека к человеку. Кроме того, те, кто страдает от болезни Альцгеймера, могут испытывать фантомные запахи или, в некоторых случаях, полную потерю обоняния.

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