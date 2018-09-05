Почему в СССР были против браков с иностранцами

В середине прошлого века гражданам СССР было запрещено выбирать в партнеры иностранцев. Соответствующий официальный указ стал действовать с февраля 1947 года, а необходимость подобного решения объяснялась стремлением защитить советских женщин от иностранной дискриминации. Снятие запрета формально имело место в 1953, но на практике женитьба с иностранцем являлась невозможной.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, решение о введении запрета принималось в период Второй мировой войны, когда у солдат из СССР стали складываться семьи на зарубежных территориях. После войны советские женщины фактически остались в одиночестве, и многие попросту не вернулись из Германии. Союзу угрожал демографический кризис, поэтому руководство решительно не желало допускать выезд женщин детородного возраста из государства. В тот же период возникла необходимость восстановления промышленности, для чего требовались человеческие ресурсы.

Помимо новых ограничений, заключенные в прошлом с иностранцами браки признали недействительными. В 1944 году Сталин одобрил указ, согласно которому мужчин освобождались алиментов, что впоследствии должно было повысить процент рождаемости. Одновременно с этим на территории Союза ужесточились условия разводов, а девушкам больше не позволялось делать аборты. Также советские власти развернули борьбу с "низкопоклонством перед Западом". Такая идеология должна была способствовать принятию гражданами запрета на связи с представителями других государств.

В случае нарушения закона советские граждане могли пойти под суд за "антисоветскую агитацию". Из-за этого закона жизнь многих была разрушена, даже известных личностей. К примеру, Зоя Федорова оказалась осуждена на 25 лет за роман с американским военным Джексоном Тейтом, который был в итоге выслан из страны. Она пробыла в тюрьме 10 лет прежде чем ее реабилитировали, но увидеться со своим избранником Федорова смогла лишь в далеком 1976 году. В 1948 актриса Татьяна Окуневская была осуждена на 10 лет лагерей в Жезказгане, а освободили ее в 1954.

Сняли ограничения уже после кончины Сталина, но подобная политика продолжилась и с новой властью. Советские граждане страдали от репрессий на данной почве после 1953 года: их лишали рабочих мест, мешали трудоустройству, а потом и вовсе высылали в отдаленные регионы государства за тунеядство. В период застоя вместо репрессий процветали бюрократические волокиты, и межнациональный брак заключить представлялось возможным лишь в некоторых ЗАГСах больших городов.

С 1970-х эмиграция из Союза разрешалась исключительно в Израиль, поэтому многие решились заключить фиктивный брак, чтобы уехать за границу. В период перестройки открывались первые брачные агентства, подбиравшие для жителей СССР иностранцев. После распада Союза люди массово стали уезжать за рубеж. К примеру, в одни только США в тот период успели эмигрировать 75 тысяч женщин.

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