Продукты, вызывающие сильнейшую зависимость

Удовольствия, которые мы получаем разными способами, практически одинаково воздействуют на наш мозг. Дело в том, что воздействие на центр удовольствия в мозге, это в какой-то степени опасная манипуляция, поскольку после того, как воздействие заканчивается, мозг посылает сигналы о том, что неплохо было бы это повторить.

Так и зарождается зависимость. А поскольку еда - одно из наших главных повседневных наслаждений, самые вредные продукты могут генерировать физическую зависимость. Что самое неприятное - об этом знают производители. Именно поэтому они стараются добавлять во всякий фастфуд, сладости и закуски как можно больше рафинированных углеводов, жиров и усилителей вкуса. Как правило, еда, от которой мы зависим, очень быстро переваривается и содержит мало клетчатки. Именно поэтому мы не можем ею насытиться и хотим еще и еще. Day.Az со ссылкой на steaklovers.ru представляет продукты, которые вызывают сильнейшую зависимость

Пицца

Чем больше обработанных ингредиентов в пицце, тем более сильное привыкание она вызывает. Разнообразные соусы и колбасы - тот крючок, который цепляет нас и заставляет снова и снова звонить в доставку. Чтобы снизить и вред для здоровья, который наносит пицца, и отвыкнуть от нее, можно делать ее дома. Тогда вы сможете регулировать количество слишком соленых, пережаренных или жирных начинок. Попробуйте добавлять в пиццу свежие овощи - во вкусе она не потеряет, а пользы принесет больше.

Шоколад

Шоколадные батончики, конфеты и другие сладости, как правило, выпускают, применяя молочный шоколад с ударными дозами жиров и сахара. Потому перенасыщенный глюкозой организм требует еще, как только уровень сахара в крови чуть снижается. И происходит это с неприятными ощущениями упадка сил, снижения настроения и всплеском голода. Переведите себя с батончиков и конфет на чистый темный шоколад без добавок. Свою функцию поднятия настроения он будет выполнять с меньшим вредом для здоровья. Поначалу темный шоколад будет казаться горьким, но вкусовые рецепторы очень скоро перестроятся и вы просто не сможете есть молочный, потому что он будет казаться слишком сладким.

Печенье

Печенье - это тот продукт, который просто раз и навсегда нужно перестать покупать. Это не значит, что придется отказаться совсем от этого лакомства к чаю. Важно понимать, из чего сделано печенье. А это можно осуществить только одним способом - печь его самостоятельно. Тогда вы точно будете знать, что там нет трансжиров и избытка сахара, которые вызывают сильную зависимость и настраивают нас на бесконечное поглощение такой выпечки.

Картофельные чипсы

Эта закуска - представляет собой самые вредные углеводы, которые только могут быть. А значит, они молниеносно перерабатываются организмом и откладываются в жир. Еще и хрустящая консистенция заставляют нас хотеть их снова и снова. Чтобы соскочить с этой зависимости, нужно выбирать чипсы из других овощей. Как правило, они практически не обрабатываются, а просто подвергаются экстремальной сушке. Например, чипсы из свеклы, моркови и бананов менее вредны.

Мороженое

Во-первых, стоит запретить себе покупать мороженое большими брикетами. Неограниченное количество этого вредного лакомства может за считанные дни прибавить несколько килограммов к вашей фигуре. Так что не держите мороженого дома в легком доступе. Так можно добиться того, что нежелание выходить в магазин станет сильнее привычки. А еще можно заменить сливочное мороженое банановым, которое получается, если взбить блендером замороженные кусочки банана и смешать их с какао. Вы оцените вкус и навсегда откажетесь от вредного магазинного десерта.

Картофель фри

С картофелем фри выход на удивление прост. Практически от половины вреда, который он приносит организму, можно избавиться, если заменить его на запеченный картофель. Сегодня даже в ресторанах к бургерам предлагают несколько вариантов картофеля. Так вот - выбирайте картошку по-деревенски. На вкус почти то же самое, но калорий гораздо меньше.

Сухие завтраки

Их позиционируют как здоровую пищу, но это далеко не так. В сухих завтраках такие дозы сахара, что можно заработать диабет. Кроме того, в хлопьях очень мало волокон и они очень быстро перевариваются, поэтому практически никакого насыщения от такого завтрака не испытываешь. Такой состав сухих завтраков вынуждает нас увеличивать дозу и заботиться о перекусе уже через пару часов после последней ложки хлопьев.

Куриные крылышки

Крылышки - это самое плохое, что есть в курице, которая сама по себе, вообще-то, считается диетической едой. Все дело в способах обработки и соусах, которые подаются к жареным куриным крылышкам. Стоит перестать покупать эту еду в фаст-фудах и начать готовить самостоятельно. Но в этом случае запекайте, а не жарьте крылышки, и тогда все будет в порядке. Изменений во вкусе вы не заметите.

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