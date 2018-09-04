Что мешает нам правильно питаться

В современном обществе маниакально следовать правилам здорового питания - модный тренд. Полки книжных магазинов ломятся от книг по теме. В социальных сетях та же картина: сотни пабликов и блогов на любой вкус. С каждым годом появляется все больше диет, систем, фитнес-клубов, онлайн-школ правильного питания, но нарушений в пищевом поведении становится все больше.

Мы знаем очень много и постоянно стремимся узнавать еще больше. Однако, по данным Всемирной Организации Здравоохранения с 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое. В чем же проблема? Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на sncmedia.ru.

Как такое возможно?

Среди профессионалов сферы фитнеса принято сетовать на "плохую силу воли" клиентов. Это стереотип. Ведь упорно строить карьеру, не сдаваясь перед трудностями, у большинства клиентов фитнес-клубов воля есть, а придерживаться простых рекомендаций, вот удивительно, нет. Аналогичная ситуация и с самим профессионалами. Вроде понятно, что тренер в идеальной форме продает больше услуг. Но далеко не все могут похвастаться, что остаются в ней весь год. Хотя, казалось бы, все карты в руки. Должны быть более глубокие причины. И они есть.

Тело - очень древний механизм, которому миллион лет. Оно умно и не полностью управляется нашими командами. Можете ли вы приказать печени прекратить работу? Управление отключено, чтобы мы не могли себе случайно навредить. Цель нашего тела - выживание. И пища - один из важнейших факторов, который это обеспечивает (помимо воды, секса, умения защищаться). Когда мы вмешиваемся в питание, даже с самыми благими намерениями, не всегда получается адекватная реакция.

Нарушения пищевого поведения

Нормальное пищевое поведение - это использование пищи для удовлетворения голода. Потому что единственная функция еды - это поставка энергии и питательных веществ, необходимых телу. Без излишка. Все другие причины использования пищи, ведущие к систематическим перееданиям, будут отклонениями

Современная психология выделяет три классических отклонения в пищевом поведении. Они могут быть выражены с разной степенью, встречаться порознь или всей компанией.

Ограничительный тип отклонений в пищевом поведении

Суть отклонения в том, что человек, увлекшись здоровым питанием, начинает очень яростно делить продукты на правильные и неправильные. Сельдерей - хорошо, шоколад - плохо. Плохих продуктов надо всеми силами избегать. И он запрещает себе даже смотреть в их сторону. Помните фразу "запретный плод сладок"? Запрет создает гиперзначимость. И вот, вроде вы не особо любили шоколад, а теперь стала одержимы желанием его съесть. Держитесь, но однажды срываетесь. Срыв вызывает чувство вины, вина желание отработать "грехи", и ограничительный едок спешит наложить новые запреты. Гиперзначимость усиливается, происходит новый срыв, потом попытка "взять себя в руки и питаться правильно". И так по кругу много-много раз.

Социальный тип отклонений в пищевом поведении

У человека с этой проблемой дома не найти вкусной еды. Все, что появляется в зоне досягаемости, тут же будет съедено. Именно социальные едоки не могут успокоиться, пока от подаренной шоколадки не останется одна обертка. Именно они возвращаются из отпуска +5 кг, потому что рот ни на секунду не закрывался, и ненавидят поездки к бабушке, застолья и вечеринки. Социальный едок совершенно не может отказаться от предложенной ему еды, его поведение всегда напоминает поведение бедного родственника с голодного края

Эмоциональный тип отклонений в пищевом поведении

Стресс для тела - это сигнал в духе "дерись или беги". Дерись с врагом, беги от тигра. Тут уж точно не до еды. Мы давно не бегаем и не деремся, стресс стал социальным. Он долгий и фоновый. И потому порой происходят метаморфозы. Чуть ли не половина женщин отмечает, что стремится заесть негативные эмоции, чтобы полегчало: переживания, страх, грусть, скуку, нервозность, неудовлетворенность

Что имеем в результате?

Знаний о правильном питании полно. А вот с реакцией проблема. Психологическая взаимосвязь с пищей нарушена. И тут какие рационы не пиши клиенту, какие тренировки с ним не делай, сколько взять себя в руки не призывай, результата не будет. Переедания и срывы никуда не исчезнут. Что делать? Добавлять в работу над питанием работу с головой.

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