Как распознать анемию

С термином анемия сталкивался хотя бы раз в жизни каждый взрослый человек. Это патологическое состояние в народе называют малокровием. Большинство людей относится к анемии, как к несерьезному нарушению, причем даже не осознавая в полной мере того вреда, который она способна нанести здоровью человека. Так что такое анемия и каковы ее основные признаки? В этом вопросе нужно разбираться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Ayzdorov.ru, анемия - это низкое содержание в крови функционально полноценных красных клеток (эритроцитов), такое состояние ещё называют низким гемоглобином. Анемия может развиться у человека, который страдает множеством других болезней. Количественно она выражается степенью снижения концентрации гемоглобина-железосодержащего пигмента эритроцитов, придающего крови красный цвет.

Симптомы

К общим симптомам анемии относят изменения кожных покровов (дерма становится бледной, шелушащейся, холодной на ощупь. Иногда кожа приобретает желтоватый окрас), усиливается слабость и сонливость, часто возникает головокружение. Если анемия имеет тяжелое течение, то у больного будут случаться обмороки. Белки глаз становятся желтоватыми, возможно возникновение отдышки, мышцы имеют недостаточный тонус. Человек начинает чаще и обильнее потеть. Пот холодный и липкий. Возможны нарушения со стороны органов пищеварения (диарея и рвота). В нижних и верхних конечностях периодически возникает легкое покалывание. Учащаются головные боли. Давление при анемии чаще всего снижено, сердцебиение учащается, возможны болезненные ощущения в грудной клетке. Селезенка увеличивается в размерах.

Причины

К снижению уровня гемоглобина в крови могут приводить самые разнообразные факторы. Наиболее распространенным из них является нехватка микроэлементов, которые необходимо организму для осуществления нормального эритропоэза. Независимо от возрастной группы пациентов и от их половой принадлежности, анемия у них вызывает, преимущественно, дефицит железа и фолиевой кислоты, реже анемия развивается при нехватке витамина В12. Однако нельзя исключать и иные факторы, которые сказываются на развитии данного нарушения. Это - обусловленная генетическими аномалиями, погрешности в питании, физический фактор, хронические заболевания, присутствие опухоли в организме, инфекции, лекарственные средства и отравления.

Профилактика

Меры первичной профилактики анемии включают в себя правильное и сбалансированное питание, независимо от пола и возраста человека. Ребенок должен каждый день получать 0,5-1,2 мг железа, а взрослый 1-2 мг данного элемента. Среднестатистическая схема питания позволяет получать в день 5-15 мг железа, но всасывается от этой составляющей не более 10-15 процентов.

Продукты животного происхождения являются основным источником железа. Больше всего его находится в говядине, баранине и печени. Меньше железа в рыбе, курином мясе, твороге. Железо из мясных продуктов усваивается гораздо лучше, чем железо из растительной пищи. На биологическую доступность этого элемента оказывает влияние совместное потребление железа с витамином С. Таниновая кислота, напротив, снижает всасывание этого элемента. Ее много в чае. Негативным образом на процессе усвоения железа сказываются фталаты, которые присутствуют во многих продуктах.

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