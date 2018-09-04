Названа стоимость всей недвижимости мира

Совокупная стоимость всей недвижимости мира достигла рекордного значения - 280,6 триллиона долларов. За год к началу 2018-го этот показатель увеличился более чем на 6 процентов. Об этом свидетельствуют материалы консалтинговой компании Savills, предоставленные во вторник, 4 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Все жилье мира сейчас стоит 220,6 триллиона долларов, а коммерческая недвижимость - 33,3 триллиона, подсчитали аналитики. Совокупная стоимость сельскохозяйственных и лесных угодий - 27,1 триллиона долларов. По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП.

Наибольшая доля - 44 процента - совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы. 26 процентов - это суммарная цена недвижимости в Китае и Гонконге.

В пятерку рынков с самой высокой стоимостью коммерческой недвижимости попали США (совокупная цена всех объектов - 8,1 триллиона долларов), Китай (3,6 триллиона), Япония (2,8 триллиона), Германия (1,7 триллиона) и Великобритания (1,7 триллиона).

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