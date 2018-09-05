Азербайджанцы Ирана запустили новый танцевальный Сhallenge - ВИДЕО
5 сентября 2018 11:42 810
В Иране среди проживающих там азербайджанцев появился новый тренд, которыми они делятся в социальных сетях.
Как передает BAKU.WS, молодые люди и девушки танцуют на улицах своих городов под популярную в Иране песню певца Алирзы Шарифзаде "Səni deyirlər", передает Day.Az.
Танцевальный Challenge стремительно распространяется.
В социальных сетях и портале YouTube появилось множество видео с танцующими азербайджанцами.
В свое время в странах Запада был в моде аналогичный тренд, там люди устраивали танцы под песню Harlem Shake.
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