Азербайджанцы Ирана запустили новый танцевальный Сhallenge - ВИДЕО

В Иране среди проживающих там азербайджанцев появился новый тренд, которыми они делятся в социальных сетях.



Как передает BAKU.WS, молодые люди и девушки танцуют на улицах своих городов под популярную в Иране песню певца Алирзы Шарифзаде "Səni deyirlər", передает Day.Az.



Танцевальный Challenge стремительно распространяется.



В социальных сетях и портале YouTube появилось множество видео с танцующими азербайджанцами.



В свое время в странах Запада был в моде аналогичный тренд, там люди устраивали танцы под песню Harlem Shake.

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