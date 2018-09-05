Азербайджанцы Ирана запустили новый танцевальный Сhallenge - ВИДЕО

5 сентября 2018 11:42

В Иране среди проживающих там азербайджанцев появился новый тренд, которыми они делятся в социальных сетях. 

Как передает BAKU.WS, молодые люди и девушки танцуют на улицах своих городов под популярную в Иране песню певца Алирзы Шарифзаде "Səni deyirlər", передает Day.Az.

Танцевальный Challenge стремительно распространяется. 

В социальных сетях и портале YouTube появилось множество видео с танцующими азербайджанцами. 

В свое время в странах Запада был в моде аналогичный тренд, там люди устраивали танцы под песню Harlem Shake. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Азербайджанцы Ирана запустили новый танцевальный Сhallange

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