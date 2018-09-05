Российские ученые впервые в мире определили геном дикого амурского тигра

Геном дикого амурского тигра впервые в мире определили ученые. Об этом сообщает пресс-секретарь АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Дальневосточные ученые впервые в мире определили нуклеотидную последовательность полноразмерного митохондриального генома дикого амурского тигра. Образцы крови были взяты у дикой тигрицы, пойманной в Лазовском поселке Приморья в декабре 2016 года. В момент забора крови кошка находилась на реабилитации в МРОО "Центр тигр" в приморском селе Алексеевка и проходила ветеринарное обследование", - говорится в сообщении.

Все образцы были помещены в Банк биологических материалов от особо охраняемых животных и растений, оттуда образцы крови передали в лаборатории с соблюдением всех необходимых формальностей. Как рассказал руководитель проекта доктор биологических наук Михаил Щелканов, сейчас полученную нуклеотидную последовательность ученые передают на хранение в международную базу данных GenBank.

"Помимо этой последовательности в научной литературе известны ещё четыре полноразмерных митохондриальных геномов амурских тигров, которые были исследованы нашими зарубежными коллегами. Три из них получены для животных, содержащихся в зоопарках. Ещё в одном случае авторы хоть и анонсируют в заголовке своей публикации, что амурский тигр был дикий, но в тексте отсутствует подтверждение, что животное, найденное мёртвым в китайском городе Мишань, действительно было изъято из природной среды, а не являлось питомцем одной из "тигриных ферм", - рассказал Щелканов.

По словам генерального директора Центра Амурский тигр Сергея Арамилева, полученные сведения будут применяться при изучении болезней тигров, их родственных связей, при проведении экспертиз и исследовании биологического разнообразия популяции.

В мае тигрица из Лазо вместе со своим "другом" Сайханом была выпущена в дикую природу. По мнению специалистов, продолжающих следить за их перемещениями и поведением, тигры прекрасно адаптировались к естественным условиям и эффективно охотятся на диких животных. В настоящее время тигрица, успешно осваивающая территорию Еврейской автономной области, является единственным в мире диким амурским тигром, для которого известна нуклеотидная последовательность полноразмерного митохондриального генома.

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