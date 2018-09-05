Прожившая 80 лет вместе пара японцев раскрыла секрет отношений

Жители Японии Масао и Мияко Матсумото получили сертификат Книги рекордов Гиннесса за самый долгий в мире брак. Об этом сообщает The Hindu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас супругу 108 лет, супруге - 100. Поженились они в 1937 году и прожили вместе 81 год. Сейчас у них уже 25 правнуков.

"Я так рада. Думаю, дело в моем терпении", - поделилась секретом столь долгих отношений Мияко.

Предыдущими обладателями рекорда были норвежцы Карл и Гурден Дольвен. В 2004 году Гурден умерла.

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