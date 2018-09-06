Огромные выигрыши в лотереи, сломавшие судьбы

Что бы вы сделали, выиграв в лотерею? Наверняка, у вас масса грандиозных планов. У этих счастливчиков тоже были прекрасные задумки, однако выигрыш в лотерею не привёл их к счастью. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет истории о том, как огромные выигрыши в лотереи сломали судьбы.

1. 750 000 долларов в 2010 году в США выиграл мигрант-нелегал. Из опасений, что его вышлют на родину в Гватемалу, он не стал забирать деньги сам, а попросил сделать это начальника. Мужчина забрал выигрыш, но отдал его подчинённому, заявив, что лотерейный билет был куплен для него. В 2012 году суд восстановил справедливость, но вряд ли все эти приключения обрадовали "везунчика".

2. 10 000 000 фунтов стерлингов в 2002 году в Великобритании выиграл мусорщик Майкл Кэрролл. Майкл тут же купил дорогой автомобиль и начал участвовать в гонках на выживание. Большие суммы уходили у парня на наркотики и женщин, что неоднократно приводило его в тюрьму. В конце концов деньги закончились, а Майкл снова стал мусорщиком.

3. 315 000 000 долларов в 2002 году в США выиграл Джек Уиттакер. Джек полюбил красивую жизнь и увлёкся алкогольными напитками и посещением стрип-клубов. Несколько месяцев спустя, когда Джек был в очередном таком заведении, воры разбили его машину и украли из неё портфель, в котором было полмиллиона долларов. Уиттакер регулярно выдавал внучке по 50 000 долларов на карманные расходы, девушка пристрастилась к наркотикам и спустя 2 года умерла. Ещё через несколько лет брак Джека распался, а его единственная дочь скончалась.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook