Официально представлен первый электрокроссовер Mercedes-Benz - ФОТО

Официальная премьера первого вседорожника Mercedes-Benz с электроприводом состоялась, но о быстром выводе на рынок речь не идет: в серию новинка пойдет не ранее, чем в 2019 году. В целом Mercedes-Benz EQC получился большим, тяжелым и умеренно динамичным, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Конкуренты шока не испытают.

По габаритам EQC сравним с другим вседорожником марки - GLC. У них одинаковая колесная база - 2 873 мм и схожая конструкция полностью независимой подвески, но, во-первых, электрокроссовер получил полностью собственный дизайн кузова (что сделало его на 105 мм длиннее и чуть уже), а во-вторых, производитель заявляет, что новинка построена на уникальной платформе. Она позже будет использоваться и для других электрокаров Mercedes-Benz под суббрендом EQ.

Дебютировал вседорожник в исполнении EQC 400, что подразумевает два электромотора совокупной мощностью 408 л.с. и 765 Нм крутящего момента. EQC получил 80-киловаттный блок аккумуляторов, который обеспечивает 450 км пробега на одной зарядке, однако, производитель пока именует эти цифры "предварительными". Пополнить заряд на 80% можно при помощи специального зарядного устройства примерно за 40 минут.

Восполнять энергозапас помогает и многорежимная система рекуперации, причем выбирать режим может сам водитель. По максимально эффективной программе кроссовер может становиться "однопедальным": уже простое отпускание педали газа приводит к ощутимому замедлению. Ранее об аналогичной технологии, к слову, сообщала компания Audi - ее реализовали на электровседорожнике e-tron.

Стоит отметить, что EQC получился весьма массивным: весит он 2 425 кг. Но это не мешает вседорожнику набирать первую "сотню" за 5,1 с и разгоняться далее до максималки в 180 км/ч (цифра ограничена электроникой). Снабдили новинку и знакомой по другим "Мерседесам" системой выбора режимов работы бортовой электроники, причем в список вошел и новый режим Max Range, в котором электроника оптимизирует ездовые показатели ради достижения максимальной дальности. Помимо этого, кроссовер оснащен и "умной" навигационной системой, которая будет подсказывать не только оптимальный маршрут, но и наиболее экономичный стиль езды.

Интерьер вседорожника собран по лекалам прочих новинок Mercedes-Benz - например, здесь применен тот же самый гигантский дисплей, состоящий из двух частей диагональю 10,2 дюйма каждая. Одна его половина работает как приборная панель, вторая стала дисплеем мультимедийной системы MBUX нового поколения.

Несмотря на то, что для новинки уже разработан набор опций (и даже опциональный пакет AMG Line), производство электрокроссовера, которое планируется развернуть в Бремене, стартует еще нескоро. По предварительным данным, в продаже Mercedes-Benz EQC появится только во второй половине следующего года, причем стоить будет порядка 70 000 евро. Между тем, компания Audi уже успела отрапортовать о запуске конвейера по сборке своего e-tron, хотя, в отличие от Mercedes-Benz, рассекречивать новинку не спешит. Ее премьера намечена на 17 сентября, а на рынке Audi e-tron появится, вероятнее всего, значительно раньше Mercedes-Benz EQC. О ценах в Audi пока не говорят.