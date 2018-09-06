Что делать, если ребенок торчит в телефоне

Сбор ребенка в школу - ежегодный квест для родителей. Закупить канцтовары, подобрать форму, выбрать рюкзак и учесть еще тысячу мелочей, которые могут пригодиться во время учебного года. Но есть одна вещь, которой современные школьники пользуются, пожалуй, чаще, чем любыми другими, - это смартфон. В телефоне у ребенка любимые игры, переписка с друзьями, фотографии, видео и то, о чем не должна знать мама. Но и потенциальная польза от смартфона колоссальна: если установить на него нужные приложения, он может стать огромным подспорьем в учебе как для первоклассника, так и для выпускника. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет как сделать залипание ребенка в телефоне более продуктивным и полезным.

Castle Quiz

Интеллектуальная игра-викторина для старшеклассников. 12 тысяч непростых вопросов по темам всех школьных дисциплин - от литературы до физики. Участники викторин бьются за право занять больше земель и овладеть замком соперника, а для этого нужно правильно отвечать на вопросы. Играть можно со случайным партнером, выбрав любую тему из любого школьного предмета, будь то обществознание, история или химия. Кроме того, в приложении есть специальный раздел для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

PhotoMath

Один из самых популярных в мире калькуляторов, использующий камеру смартфона, - достаточно навести объектив на математическую задачу, и приложение мгновенно выдаст ответ с поэтапным решением.

Поддерживает арифметические операции, дроби, корни, алгебраические выражения, линейные и квадратные уравнения, логарифмы, тригонометрию, экспоненциальные и логарифмические функции, производные и интегралы. Если вы боитесь, что с таким приложением ребенок перестанет напрягать мозги, установите его себе и сэкономьте время на проверке домашних заданий.

Brainly

Здесь школьники учатся у школьников. Это приложение-помощник для выполнения домашнего задания, в котором можно задать вопрос и получить быстрый и внятный ответ от других участников сообщества или найти проверенный ответ в архиве. Вопросы структурированы по школьным предметам и темам, и каждый ребенок может найти область, в которой выступит экспертом. По сути Brainly - это колоссальная платформа взаимопомощи, с которой ребенку больше не придется просить родителей решить с ним вместе сложную задачку.

Duolingo

Самое популярное в мире приложение из категории "обучение" - полностью бесплатный помощник в изучении иностранных языков. Обучение проходит в игровой форме, а значит, Duolingo можно рекомендовать детям прямо с первого класса: нужно просто выполнять короткие задания и отвечать на вопросы для закрепления знаний каждый день. Кроме классических английского, испанского, немецкого и французского в приложении есть и другие языки, включая довольно редкие.

Фоксфорд

Универсальный и полный учебник по всем школьным предметам за 4-11 классы. По сути это отлично структурированный интерактивный справочник, в котором ребенок легко найдет теорию предмета, примеры и даже шпаргалки. Ничего лишнего, только самое важное: математические формулы, исторические даты, языковые правила - идеальный формат, чтобы знания уложились в голове. Бонус приложения - более 500 подробных видеоуроков с лучшими преподавателями страны.

Coursera

Более двух тысяч курсов от лучших мировых колледжей и университетов могут дать старшекласснику более ясное представление о предварительно выбранной профессии и помочь сориентироваться в многообразии современных специальностей, от программирования и медицины до фотографии и музыки.

GeoZilla

Энергосберегающий бесплатный GPS-трекер, который позволяет узнать точное местоположение ребенка и получать уведомления, когда тот посещает или покидает определенное место. В приложении есть удобный трекер истории передвижений, автоматическая подгрузка чекинов из соцсетей и приватный чат. Важно понимать, что это не средство шпионажа за ребенком - приложение нельзя спрятать в глубинах телефона или запретить ребенку его удалить - GeoZilla разработано для того, чтобы максимально обезопасить детей и помочь вам быстро среагировать в случае нештатной ситуации.

Я иду домой

Изначально разработанное для прохождения сложных пеших маршрутов по бездорожью, приложение может оказаться неплохим подспорьем для младшеклассников, осваивающих самостоятельную дорогу из школы домой. Голосовой навигатор (чтобы не занимать руки и глаза) не использует карт, а ориентируется исключительно на сигнал GPS, а значит может помочь ребенку выбраться даже из тайги.

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