Пиренейская дикарка: как аристократка стала маугли

Феномен "детей-маугли" хорошо известен. Однако существует и более редкая разновидность этого синдрома - когда в первобытное состояние возвращается уже взрослый человек.

История, случившая во Франции в начале XIX века, до сих пор является одной из самых известных и загадочных. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям данную историю

Летом 1807 года в департаменте Арьеж охотники из деревни Сюк рассказали, что видели в Пиренеях странную дикарку, которая ловко карабкалась по отвесных склонам и подолгу замирала на самом краю обрывов. Ее описали как высокую, худую, загорелую женщину с длинными волосами, совершенно голую. При виде охотников женщина закричала от ужаса и убежала.

Жители деревни устроили облаву и поймали несчастную, несмотря на яростное рычание и вопли. Впрочем, среди крика проскальзывали и фразы на французском языке. Крестьяне доставили дикарку в дом священника, где женщина внезапно успокоилась.

Очевидно, фигура в сутане вызвала у нее большее доверие, чем деревенские жители, на которых она смотрела теперь высокомерно. Кюре задавал вопросы, но женщина ничего не ответила, повторяя иногда фразу "Что скажет мой муж?". Священник снабдил ее одеждой и едой и запер на ключ в отдельной комнате. Однако наутро обнаружил, что дикарка сбежала через окно. На горной тропе нашли юбку, но настигнуть ее не получилось. Потом охотники встречали ее иногда, когда женщина ловила рыбу в озере и сразу же ела ее сырой, или просто лазила по скалам. Однако приблизиться к ней не удалось.

Зима 1808 года выдалась ранней и суровой, и в деревне были уверены, что дикарка погибла от холода и голода, или еще осенью, от когтей хищников. Однако вскоре удивленные охотники снова увидели дикарку, которая каталась по снегу.

Мировой судья кантона Вернье решил поймать странную обитательницу гор. Дикарку отвезли в Вик-Дессос, административную столицу кантона. Постепенно она начала принимать еду из рук людей, а на вопрос о том, как она выжила среди хищников, женщина пробормотала, что медведи - ее друзья и они грели ее холодными ночами.

Вернье утверждал, что речь женщины выдавала ее принадлежность к образованным слоям. В конце концов, из обрывочных рассказов дикарки стало известно следующее. В 1793 году женщина вместе с мужем уехала в Испанию, чтобы спастись от революционного террора.

Через много лет пара решила вернуться на родину инкогнито. Супруги отправились через горные тропы, но на свою беду столкнулись с контрабандистами. Муж был убит, а женщина убежала в горы и, одичавшая, два года скиталась по Пиренеям.

Рассказ женщины вызвал подозрения Вернье, и он отправил ее в приют Фуа, центра департамента. Полиция посчитала дикарку политической шпионкой, а чиновники пытались пристроить ее в психиатрическую больницу в Тулузе, на что власти города ответили отказом. В итоге женщину отправили в тюрьму города Фуа, в сырую подземную камеру. Надзиратели быстро устали от ее криков и закрыли в каменном мешке, где она и скончалась спустя несколько дней. Выжившая среди диких зверей, бывшая аристократка умерла в человеческой тюрьме. В это время наконец ей дали место в приюте для сумасшедших в Сент-Лизье, но оно ей уже не понадобилось. 29 октября 1808 года смотритель тюрьмы сообщил о смерти пиренейской дикарки. Ее личность так и осталась не выясненной. В новеллах авторы давали ей фамилии де Вальмега и де Будуа и сочиняли счастливый конец.

А в деревнях Арьежа местные жители еще долго рассказывали о безымянной дикарке, которую приютили медведи.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook