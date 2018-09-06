Как выбрать натуральное сливочное масло
Надпись "Сливочное масло" на упаковке чаще всего соответствует продукту с большой натяжкой. Многие производители добавляют в масло растительные жиры и другие пищевые добавки, уменьшая стоимость изготовления. Отличить натуральное масло от некачественного продукта можно несколькими простыми способами, о которых расскажет Day.Az со ссылкой на steaklovers.ru.
Проверку стоит начать еще в магазине. Производитель не имеет права выносить в этикетку ложную информацию о продукте. Жирность должна быть более 60%. Если в составе указано растительное масло - брать не стоит. Большой срок хранения также должен настораживать: без консервантов такого результата не добиться.
Натуральное масло сохраняет форму при комнатной температуре. Оно станет мягким, но не растечется по тарелке - в отличие от спреда. На сковородке хорошее масло растапливается равномерно, продукт с обилием молочной сыворотки и недостатком жира покажет себя беловатой пеной.
В целом, даже цена указывает на качественный продукт. Из 20 литров цельного молока получают всего 1 килограмм масла: низкая цена натурального сливочного масла жирностью в 82% должна настораживать. Не экономьте на здоровье и будьте внимательны.
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