Ошибки людей, изменившие историю - ВИДЕО

В 1898 году немецкий политик Гюнтер Шабовски проводил пресс-конференцию, на которой разъяснялись небольшие изменения в правилах пересечения границы между Восточным и Западным Берлином. Однако речь была написана так, что обычные граждане поняли, будто пересекать границу можно будет беспрепятственно. На вопрос о дате начала действия изменений Шабовски, который так и не понял, что его слова интерпретированы неверно, ответил: "Немедленно". После этого к Берлинской стене хлынули толпы людей и разрушили её. Так случайная ошибка политика привела к переделке Европы. И подобные недоразумения происходили в истории нередко.

Летом 1976 года в электростанцию, питающую Нью-Йорк, ударила молния, лишив таким образом город электричества. Оператору для восстановления электроснабжения требовалось повернуть несколько переключателей в заданном порядке, но он по невнимательности пропустил один переключатель. В результате станция полностью отключилась на 25 часов. В Нью-Йорке начались бунты, больше суток вандалы орудовали на улицах, а общий ущерб этой ошибки оценили в 300 000 000 долларов.

В 1191 году жители ряда крупных городов США остались без телефонной связи. А причиной инцидента стала крошечная ошибка. Сотрудник компании Bell, ответственный за сигнал, регулирующий телефонную связь, при вводе кода ошибся: вместо буквы d он ввёл цифру 6. Из-за этой опечатки и произошёл сбой, лишивший связи 12 000 000 человек.

Посмотрите видео, представленное Day.Az со ссылкой на Рамблер, и узнайте о других ошибках, повлиявших на историю.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

