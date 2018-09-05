Названы самые грязные предметы в аэропортах

Пластиковые ящики, предназначенные для того, чтобы пассажиры складывали в них ручную кладь при прохождении предполетного досмотра, оказались самыми грязными предметами в аэропортах. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалистов по пандемии из Ноттингемского университета, исследовавшим аэропорт Вантаа в Хельсинки, в этих ящиках находится самая высокая концентрация вирусов, в том числе простуды и гриппа.

Бактерии, которые могли вызвать болезнь, также были обнаружены на поверхности платежных терминалов в магазинах, в пунктах паспортного досмотра и в детских комнатах. При этом на поверхностях в туалетах не было найдено практически никаких вирусов.

"Присутствие микробов в аэропортах ранее не было исследовано, - говорит эксперт по вирусологии Ниина Иконен из Финского национального института здравоохранения и социального обеспечения. - Полученные результаты помогут в деле контроля распространения серьезных инфекционных заболеваний".

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