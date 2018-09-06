Точный гороскоп на четверг

Сегодня гороскоп плохо подходит для рутинных занятий и работы, требующей точности и внимания. Зато он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Сегодня вы можете ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах - в том числе и в любви. Периоды бездействия могут сменяться у вас жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции - она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.

Овен

Сегодня Овну будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Овна могут неоднократно меняться. Хоть сам Овен сегодня и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Овну по-настоящему комфортно.

Телец

Тельцу захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Телец поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: "Охота пуще неволи".

Близнецы

Близнецов могут ожидать разнообразные сюрпризы! В их сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Близнецов настолько внезапно, что они совершенно не успеют к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть - здесь уж кому как повезет.

Рак

Рака лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Раку сегодня может показаться, что он - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Рака - так всем будет лучше!

Лев

Сегодня самый эффективный путь для Льва - это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Льву следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

Дева

Творческий порыв может накатить на Деву совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Деву с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Весы

Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Весы с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут их, но это не помешает Весам сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Весы не будут раздражаться на досадные помехи.

Скорпион

День у Скорпиона в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

Стрелец

В жизнь Стрельца ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Стрельца увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Стрельца еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.

Козерог

Звезды гороскопа будут благосклонны к Козерогу! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Козерога вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Козерога убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

Водолей

С самого утра в душе у Водолея начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Водолей могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Водолея вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Рыбы

День у Рыб обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Рыбам прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Рыбы будут еще долго сожалеть об этом.

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