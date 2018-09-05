Обнаружены акулы, которые питаются водорослями

Акулы - одни из самых известных хищников на нашей планете, мы привыкли ассоциировать их с опасностью и, конечно же, плотоядностью. Однако природа полна сюрпризов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что представители одного из самых распространённых в мире видов акул на самом деле являются всеядными и не прочь закусить водорослями.

Речь идёт о малоголовой молот-рыбе (Sphyrna tiburo) из рода акул-молотов. Биологи изучали этих рыб в прибрежных водах США.

Авторы работы поясняют: первые данные о том, что малоголовая молот-рыба охотно питается водорослями, появились около десяти лет назад. Причём изучение содержимого желудков этих акул показало, что доля растений в их рационе составляет около 62%.

Однако специалисты полагали, что рыбы употребляли в пищу морские растения по ошибке, а на самом деле их целью были крабы, кальмары и другие мелкие беспозвоночные.

"Большинство полагало, что это потребление [водорослей] носит случайный характер и что оно не несёт никакой питательной ценности", - рассказывает в интервью The Guardian ведущий автор работы Саманта Ли (Samantha Leigh).

Она поясняет, что то, что поглощает животное, не всегда переваривается в его желудке, соответственно, не поступают и питательные вещества. К примеру, желудки акул устроены таким образом, чтобы переваривать высокобелковую пищу. Растения, проглоченные по ошибке, практически не подвергаются в их организме переработке и утилизируются естественным путём.

Если же акула-молот способна переваривать еду растительного происхождения, получается, у неё должна быть соответствующая биохимия пищеварения. То есть её пищеварительный тракт должен быть наделён функцией выделения и поглощения питательных веществ из волокнистых клеточных стенок растений (которые сильно отличаются от мышечных волокон).

Морские биологи решили проверить, так ли это на самом деле.

Учёные вырастили в лаборатории водоросли, которыми питались акулы, но добавили растениям уникальную и легко идентифицируемую химическую подпись. Для этого биологи добавляли в воду, в которой содержались водоросли, стабильный изотоп углерода - углерод-13.

Затем исследователи поймали пять малоголовых молот-рыб и поселили их в лаборатории. При этом акул посадили на специальную диету: 90% их рациона составляли выращенные водоросли, а остальные 10% - привычные для хищников моллюски.

Через три недели учёные заметили, что акулы стали набирать вес. Тогда Ли и её команда провела ряд тестов, чтобы узнать, сколько растительной массы акулы переварили, усвоив питательные вещества (для этого подопытных пришлось усыпить).

Анализ крови и тканей печени показал высокий уровень добавленного химического индикатора - углерода-13. Это означает, что растения действительно были переварены, а рыбы усвоили их питательные вещества.

Исследование желудков и кишечников акул, а также их естественных отходов показало, что они переварили более половины поглощённого органического материала, содержащегося в водорослях.

Авторы работы признаются, что были удивлены этими результатами. По словам Ли, оказалось, что акулы вида S. tiburo имеют особые пищеварительные ферменты, помогающие расщеплять и поглощать ценные вещества из растений.

"Как правило, плотоядные животные имеют очень низкий уровень ферментов, которые разрушают волокна и углеводы. Однако у малоголовой молот-рыбы наблюдаются очень высокие уровни этих типов ферментов", - рассказала биолог в интервью сайту Gizmodo.

Ли и её коллеги отмечают, что это первый вид акул, который придерживается "всеядной пищевой стратегии". Этот вывод полностью меняет привычное представление о рационе главных хищников океана, и, по-видимому, теперь специалистам придётся пересмотреть роль акул-молотов в подводных экосистемах.

Дело в том, что S. tiburo занимают верхнюю позицию в пищевой иерархии, в то время как водоросли находятся в самом низу. Последние, как известно, служат домом для множества рыб и беспозвоночных. Другая их функция - фильтрация токсинов и поглощение избытков углекислого газа, которые попадают в океан из атмосферы.

Теперь же получается, что пищевые и экологические взаимодействия внутри подводных экосистем намного сложнее, заключают исследователи.

Научная статья по итогам их работы была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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