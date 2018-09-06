Пара из Баку наделала шуму во Франции - ВИДЕО

Музыканты Ризван Алиев и Роя Мириева пропагандируют азербайджанскую музыку в различных уголках мира.



Как передает BAKU.WS, пара посетила множество стран с проектом Street cover, исполняя азербайджанскую музыку перед архитектурными памятниками и символическими местами, передает Day.Az.



В этот раз талантливая пара исполнила азербайджанскую народную песню "Сары гялин" в Париже на фоне Эйфелевой башни.



"В этот раз мы в Париже на фоне Эйфелевой башни, которую каждый год посещают шесть миллионов туристов, исполнили песню "Сары гялин", - написала пара в социальной сети Instagram.

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