Зажигательный танец Мананы стал хитом в Сети - ВИДЕО

В Сети распространился видеоролик зажигательного танца заслуженной артистки Азербайджана Мананы Джапаридзе, передает Day.Az.

Видео, на котором Манана танцует под DJ-сет Чингиза Мустафаева (DJ China), разместил на своей странице продюсер и телеведущий Тарих Алиев (Толик). Ролик вызвал положительный ажиотаж среди пользователей соцсетей и разлетелся по всему Азнету.



Азербайджанские пользователи сети оценили пластические способности заслуженной артистки на ура. Не обошли стороной танец Мананы и коллеги по цеху, которые также оставили комментарии под публикацией продюсера.



"Сегодня приходила Манана ханум для съемок в передаче Заура, но узнав, что мы с диджеем China репетируем в моей гримерке, пришла и показала нам мастер-класс. Я вам скажу, что на нашей эстраде все еще нет так раскованно танцующей певицы", - подписал нижеприведенное видео продюсер.

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