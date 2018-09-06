19-летняя невеста обручилась с трупом возлюбленного во время похорон - ВИДЕО

Эта необычная свадебная церемония произошла на Филиппинах, где брак считается недействительным, если одна из сторон не давала своего согласия, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В филиппинской провинции Исабела 19-летняя Зарин еле нашла в себе силы прийти на похороны возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга, с которым встречалась несколько лет. Влюблённые мечтали о совместном будущем, но их планам не суждено было сбыться.

Девушка очень хотела замуж за Джейка, поэтому решила обручиться с ним прямо на похоронах. На церемонию прощания Зарин пришла в свадебном платье. Она произнесла над усопшим клятву верности и надела на свой палец обручальное кольцо. Второе она вложила в руку Джейка. Об этом сообщает издание The world news.

Стоит отметить, что на Филиппинах брак не будет считаться заключённым, если одна сторона не дала своего согласия. Однако семья умершего парня очень любит Зарин, поэтому разрешила провести ей необычную церемонию.

Возлюбленный Зарин был убит в прошлом месяце бизнесменом Аароном Кристианом Рейесом. Он врезался на своей машине в Джейка и его друзей, которые в тот момент ехали на мотоциклах. Несчастный парень скончался на месте от полученных травм.

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