Названа самая посещаемая иностранцами страна

Всемирная туристическая организация ООН (ВТООН) составила список самых посещаемых иностранцами стран. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет. В 2017 году ее посетили 86,9 миллиона туристов. На втором месте оказалась Испания с 81,8 миллиона гостей, на третьем - США (75,9 миллиона).

Кроме того, ВТООН назвала страну с самой быстрорастущей сферой туризма. Ею стал Египет. В 2017 году египтяне приняли на 55,1 процента больше иностранных гостей, чем в 2016-м. Их общее количество составило 8,6 миллиона человек. Самыми популярными у туристов городами в Египте оказались Люксор и Гиза. Второй в этом рейтинге стала еще одна африканская страна - Того, а третьей - Вьетнам.

Ранее в сентябре крупнейший туристический ресурс TripAdvisor составил список лучших в мире музеев в 2018 году. Первую строчку в нем занял музей Орсе в Париже. На втором и третьем местах оказались нью-йоркские Национальный мемориал и музей 11 сентября и Метрополитен-музее. За ними следуют Британский музей в Лондоне и Национальный музей Прадо в Мадриде.

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