Названа опасность белого шума
Нейробиолог Муна Аттарха (Mouna Attarha), окончившая Университет Айовы и работающая в компании Posit Science, а также ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) пришли к выводу, что белый шум, который часто используется для лечения тиннитуса, успокоения и хорошего сна, может приводить к нарушению работы органов слуха. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Тиннитусом называют звон или шум в ушах, который не связан с внешним источником и может вызываться различными причинами, включая серную пробку или даже нейродегенеративные болезни мозга. Люди, которые не могут заснуть ночью из-за постоянного звона в голове, часто прибегают к методу маскировки тиннитуса с помощью белого шума, например записи звуков водопада, дождя, шелеста листьев и других природных источников.
Исследователи проанализировали научные статьи, где были описаны результаты экспериментов по воздействию белого шума на животных. Оказалось, что долгосрочное воздействие нетравматического шума вызывает патологические изменения в центральной слуховой нервной системе, которые напоминают те, что лежат в основе тиннитуса. Это наблюдалось при громкости 60-70 децибелл, что рассматривается как безопасный уровень шума.
Таким образом, белый шум способствует снижению торможения нейронов, что ухудшает способность фильтровать ненужную информацию. Однако, по словам ученых, необходимо подтвердить это в новых экспериментах с участием людей.
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