Toyota выпустила новую Corolla в кузове универсал - ФОТО

Появление Toyota Corolla Touring Sports знаменует полный отказ японской фирмы от имени Auris, под которым хэтчбек и универсал раньше продавались в Европе. Главные конкуренты в Европе все те же - это Golf Variant и Octavia Combi, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Утверждается, что Corolla Touring Sports - это не просто "растянутый" хэтчбек: универсал проектировался "с нуля" именно как универсал. Построенная с использованием архитектуры TNGA с "макферсоном" спереди и многорычажкой сзади новинка получилась заметно крупнее предшественника - универсала Auris.

Если у модели предыдущей генерации объем багажника составлял 507 л, то Corolla Touring Sports может похвастать 598 л. На лучший показатель в классе, впрочем, эти цифры пока не тянут: универсал проигрывает, к примеру, Golf Variant и Octavia Combi.

Однако, новая "Королла" получила колесную базу впечатляющих размеров - 2 700 мм, что позволило архитекторам интерьера наделить универсал самым большим в классе пространством для ног задних пассажиров. Упоминается в списке достоинств также и более низкий, чем у предшествующей модели, центр тяжести.

В Европе новинку планируется продавать с тремя силовыми установками, причем традиционной из них будет только одна - базовый силовой агрегат объемом 1,2 л и мощностью 116 л.с. Две другие будут гибридами на базе бензиновых атмосферников объемом 1,8 и 2,0 л с отдачей в 122 и 180 л.с. соответственно. Дизельных моторов Toyota Corolla Touring Sports не получит.

В списке опций для новинки присутствуют, например, возможность двуцветной окраски кузова, беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей и акустическая система JBL. Первое появление Toyota Corolla Touring Sports на публике состоится в октябре в рамках Парижского автосалона.