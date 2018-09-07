Как была устроена иерархия в гаремах султанов

Гарем в исламских странах был четко структурированным институтом семейных отношений, где каждый человек занимал определенное место согласно социальному статусу. И положение бах-кадины (хасеки, старшей жены) - отнюдь не вершина в этой иерархии. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какая иерархия существовала в гаремах и кто считался главной женой.

"Подгруппы" женщин султана

Как пишет в своей книге "Повседневная жизнь восточного гарема" Ш. М. Казиев, поначалу по мусульманским законам султан был вправе иметь до четырех официальных жен включительно, и они обладали равными правовыми статусами. Однако с течением времени этим условностям значения уже не придавалось и султаны при выборе жен и наложниц отдавали предпочтение рабыням.

Первым статусом, приближающим рабыню к заветному семейному очагу султана (а как пишут историки, каждая невольница мечтала удостоится чести быть замеченной хозяином), был гезде. Гезде-рабыня, прислуживавшая родственникам султана или его вельможам. По сути это могла быть любая невольница в султанате, даже служанка одной из жен правителя империи. Если она понравилась султану, и он давал об этом знать, девушку готовили к ночи с правителем. В случае, когда султан оставался доволен после подобного общения с гезде, невольница переходила в гарем в статусе икбал (наложницы).

Последующей задачей икбал было как можно "результативнее" обратить на себя вниманиесултана, чтобы общение с ним впоследствии привело к смене положения девушки, и она стала кадиной-эфенди (женой правителя). Кадинамистановились либо беременные, либо уже родившие султану наследника (наследницу).

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Кадин стремились уравнять

Историки подтверждают, что между кадинами постоянно существовало соперничество в борьбе за главенство в гареме. Зачастую в подобных интригах участвовали евнухи и другие служащие. Поэтому жен султана стремились ставить в равные условия. Французский поэт, писатель и переводчик XIX века (в начале XX века гаремы были официально запрещены) Жерар де Нервальоказался в числе немногих европейцев, которых допустили для "экскурсии" по гарему (сералю) и он оставил свои воспоминания об этом визите.

Нервилю, в частности, показали комнаты кадин. Француза удивило единообразие их размеров и убранства. Но европейцу рассказали, что даже конфеты женам султана покупаются абсолютно одинаковые, чтобы те не завидовали друг другу и по этому поводу.

​Как выбиралась бах-кадина

Шапи Казиев пишет, что в условиях многообразия красивых девушек и молодых женщин (а в гаремы отбирались только лучшие, иногда в количестве до нескольких тысяч) статус фаворитки был изменчив. Если гарем был многочисленным, у сотен его обитательниц так и не получалось сблизиться с султаном: для общения с ним главная женщина империи, мать правителя валиде-султан отбирала тех, кто лучше всего преуспел в изучении Корана, искусств и других премудростей светской жизни.

Впоследствии тех, кто не удостоился внимания султана, выдавали замуж за госслужащих империи. Бывшие рабыни, получавшие за все время пребывания в гареме солидное денежное содержание, будучи образованными и остававшиеся целомудренными, весьма ценились подчиненными султана в качестве невест.

Джеймс Клуг, автор книги "История гарема в культурах мира", пишет, что бах-кадиной или "султаншей года" в гареме могла стать родившая правителю мальчика (не обязательно будучи в статусе жены). На определенное время эта женщина даже получала право управления всем гаремом, включая наставниц наложниц. Мать потенциального наследника одаривалась деньгами, земельными наделами и другими материальными благами.

В книге Лесли Пирс "Имперский гарем: женщины и владычество в Османской империи" ее автор, в частности, рассказывает о колоссальном влиянии авторитета матерей султанов (валиде-султан), которые в Османской империи не только контролировали жизнь гарема, но и вершили государственные дела (время так называемого султаната женщин). Нередко решение о том, кто из матерей, родивших султану наследников, станет хасеки-султан, принимала именно валиде. У хасеки, пишет Лесли Пирс, было более привилегированное положение, чем у других жен - их покои располагались рядом со спальней валиде-султан, старшая жена получала лучшие меха, ткани и драгоценности, у нее имелся больший штат прислуги, чем у других жен. Размер денежного содержания хасеки превышал сумму, выплачиваемую сестрам правителя империи, в 3 или даже 4 раза. Нередки были случаи, когда хасеки со временем получали статус валиде-султан. Самые из них в истории - Нурбану, Сафие и Кесем, пережившие своих мужей.

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