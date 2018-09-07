На карте нашей планеты есть точки, которые лучше обходить стороной при составлении маршрутов, если не хотите быть съеденными, утонуть или разбиться. Экстрим экстримом, но после очередного путешествия лучше вернуться домой в целости и сохранности.Day.Az со ссылкой на fraufluger.ru представляет пять мест на земле, опасных для путешественников.

Луизианские болота

Луизианские болота - отдельный вид природных достопримечательностей в Америке, которые многие стремятся увидеть своими глазами. Самые опасные и таинственные болота называются Манчак и находятся недалеко от Нового Орлеана.

Мало того, что здесь туристами могут легко закусить местные крокодилы и аллигаторы, так еще частой причиной смерти становятся неизвестные мерцающие огоньки. Путники принимают их за огни жилищ, идут на свет и попадают в топь, где либо быстро погибают в зубастой пасти коренных водоплавающих хищников, либо мучительно умирают без шансов выбраться.

Ходят слухи, что в начале 20 века это место прокляла одна из последовательниц культа Вуду и с тех пор здесь постоянно случаются загадочные смерти, пропадают люди и, как говорят, водятся оборотни.

Пустыня Данакиль

Пустыня Данакиль на севере Эфиопии выглядит как готовая

декорация к фантастическому фильму, действия в котором происходят на далекой неизведанной планете.

Ядовито-желтые ландшафты, совсем неземной оттенок воды - это лишь одн сторона медали. С другой стороны, действующие и спящие вулканы, ядовитые испарения, озера из серной кислоты и нефти, не самые дружелюбные к чужакам кочевники сделали Данакиль одной из самых опасных точек на нашей планете. Впрочем, это не мешает ей оставаться довольно популярной среди туристов.

Конго

Несмотря на то, что еще в 1905 году каннибализм в Конгокарался смертной казнью, тут до сих пор процветает людоедство. Если верить источникам, то последний зафиксированный акт поедания себе подобных произошел в 2012 году, но ведь не все становится достоянием СМИ.

Все дело в том, что во время гражданской войны в Конго появилась легенда о том, что нет лучшего деликатеса, чем сердце врага с добавлением трав и специй. Поэтому если отправитесь туда, постарайтесь не перейти дорогу какому-нибудь конголезцу. Пусть каннибалы останутся для вас персонажами хорроров.

Каньон Скипперс

Отправляясь в путешествие на машине по Новой Зеландии, постарайтесь всеми силами не попасть на дорогу возле каньона Скипперс. Эту дорогу построили 140 лет назад шахтеры, добывающие золото в каньоне, и с тех пор её не ремонтировали. Все действие происходит на отвесной скале, машинам здесь негде разъехаться, и порой приходится сдавать назад по несколько километров, чтобы дать проехать встречному водителю.

Здесь также не действует автомобильная страховка, а компании проката машин не позволяют ездить на своем транспорте по данной дороге.

Сентрейлия

Некоторые города постигает участь признаков, но городу Сентрейлия в Пенсильвании, США пришлось стать жертвой подземного пожара, который полыхает до сих пор. В 1962ом во время ежегодной очистки городской свалки и не до конца потушенных куч мусора, огонь распространился до заброшенных подземных шахт города. Начавшийся под землей пожар спровоцировал ухудшения здоровья у граждан Сентрейлии, которые спешно покинули город, но его история на этом незакончилась.

Новый виток событий произошел после выхода компьютерных игр и фильмов Silent Hill, где все действие происходит в городе с бушующим подземным пожаром. Поток туристов и сталкеров отправился в Сентрейлию несмотря на угарный газ, неустойчивый грунт и трещины на трассах.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook