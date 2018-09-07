Почему на Руси не спали напротив зеркала

Зеркала в культуре древних славян издавна считались предметами странными, связанными с гаданиями и колдовством, и часто подвергались запретам.

В некоторых регионах Руси в языческие времена зеркала запрещали даже вносить в дом, считая их предметом, которым владеют лишь колдуны и опасаясь, что они могут каким-то неведомом образом навредить через зеркало.

Существовало множество запретов смотреться в зеркало - женщинам запрещали делать это во время беременности или менструации, существовал заперт на подношение к зеркалу младенца - якобы дитё после этого переставало спать и ворочалось, нельзя было глядеть в зеркало во время обеда или во время плача. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему на Руси так боялись зеркал.

Зеркало удваивает мир

Даже современные люди приписывают зеркалам некие магические свойства, что уж говорить о неграмотных крестьянах, для которых зеркало становилось дверью в иной мир, в мир, где видишь собственного отзеркаленного двойника, мир, где может быть великое множество миров, стоит лишь поставить две зеркала друг напротив друга, и где правое становится левым, а белое, возможно, меняет цвет на черный.

Зеркало - придумка дьявола

В хрестоматии "Быт и суеверия Крестьян Воронежской губернии" приводится исследование автора XIX века А. Терещенко, который в работе "Быт русского народа" пересказывает интересную легенду о происхождении зеркала, которое якобы придумал сам черт. По этой легенде некий монах решил проверить действенность слов Евангелия "просите и дастся вам" и решил пойти к царю просить руки его дочери. Дочь царя дала предварительное согласие, но поставила условие, что сначала он должен принести ей некий предмет, в котором она бы видела саму себя.

Монах долго скитался по разным местам, а потом наткнулся на заточенного в кувшине дьявола, который попросил его выпустить, за что обещал служить ему. Монах выпустил дьявола, сняв с кувшина крест, а нечистый принес ему за это зеркало. Зеркало монах отнес царской дочке, но жениться передумал.

Потрясенный встречей с чертом и, очевидно, его видом и страшась наказания за то, что выпустил нечистого в мир, монах вернулся в скит и остаток дней провел в молитве. А дьявольская выдумка - зеркало так и осталось в мире. Считается, что от этого предания в среде раскольников появилось поверие, что днем в зеркало смотрится человек, а по ночам на него из зеркала глядит нечистый. А раз смотрит, значит, может и сглазить - проникнуть в сокровенные мысли в тот момент, когда человек слабее всего - во сне, расстроить планы или совратить в истинного пути, ввергнуть в грех.

Гадание на зеркале сулит беду

Этнограф-фольклорист XIX века Иван Петрович Сахаров в труде "Сказания русского народа" пишет о наблюдении, что русский народ связывает зеркало с магией, колдовством и гаданиями и рассказывает о поверии, из-за которого не каждая девушка решиться гадать на зеркале о суженом, поскольку это сулит несчастливое замужество - либо муж будет злой, либо она рано овдовеет. То есть нечистая сила судьбу-то ей предскажет, но за гадание (за грех) она будет в обязательном порядке жестоко наказана.

Из зеркала тоже смотрят

Еще один собиратель русского фольклора позапрошлого столетия Александр Николаевич Афанасьев обнаружил, что поэтическом сознании древних славян зеркало - это объект, из которого за тобой обязательно наблюдают. Об этом говорит и народное название зеркала - "глядельце", "гляделка", да и само название "зеркало" родственно глаголу "созерцать". При этом, как видите, речь идет не о том, что в зеркале видит сам человек, но о том, что из зеркала на него тоже кто-то смотрит. И этот кто-то чаще всего настроен враждебно.

Афанасьев думал, что древние славяне ассоциировали небольшое металлическое зеркальце с маленьким солнцем, по ночам же его, солнце, заслоняли демоны мрака. И даже суеверие, что зеркало разбивается к смерти или к несчастью, связано с солнечным затмением, которое по поверьям язычников было вызвано темными силами и предсказывало смерть, разрушения и войну ("Мифы, поверья и суеверия славян" Том 3).

Зеркало - врата в мир мертвых

К человеческому сну у древних славян тоже было мистическое отношение - для них сон был почти смертью, ведь во сне человек так же закрывал глаза, становился неподвижен и не слышал ничего вокруг себя. Солнце, садясь каждый день за горизонт тоже умирало-засыпало, и зеркальце, символизирующее солнце, ночью становилось вратами в мир мертвых. А от мертвых славяне не всегда ожидали лишь хорошего.

Да, у них существовал культ умерших предков, однако мертвецы не были одинаковыми - были мертвецы "добрые", "свои" и злые - те, кто умер раньше срока не свой смертью. Советский этнограф Дмитрий Константинович Зеленский упоминал о "двух разрядах умерших": к почитаемым покойникам относились скончавшиеся от старости родители, а к вредным и опасным - "нечистые покойники" - убитые или погибшие от несчастного случая молодыми. Они могли вернуться в дом с погоста и принести несчастье - еще одну смерть, разорение, болезнь или нападение врагов.

Зеркалу - не место в спальне?

Так что у русских было две причины не спать напротив зеркала - в Древней Руси язычники боялись, что через зеркало к ним придет мертвец и нашлет на них беду либо утащит с собой их душу. Недаром возникло и суеверное отношение к разбитому зеркалу - случайность стали трактовать как "умирание" отражения, а разбитое зеркало стало поэтическим символом разбитой души.

После крещения Руси, суеверие трансформировалось - стали считать, что через зеркало на человека может смотреть нечистый дух и тоже может наслать кошмары, соблазны или каким-нибудь иным способом негативно воздействовать на спящего. Так что зеркала держали подальше от постели и не ложились спать без молитвы и без крестного знамения - чтоб нечистый не наслал кошмаров и соблазнительных снов.

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