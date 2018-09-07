Как советская школьница Анна Герман стала полькой

"Когда цвели сады", "Надежда", "Эхо любви", "Гори-гори, моя звезда!" - эти песни первой спела она, несравненная Анна Герман... Многие считали ее советской певицей, хотя она жила в Польше. Анна действительно родилась в Советском Союзе, но еще в детстве покинула страну...Подробнее расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Дочь "врагов народа"

Предки Германов (по-немецки фамилия звучит как Херманн) были переселенцами из Германии. В 1819 году один из прапрадедов Анны по отцу основал на берегу Азовского моря немецкое поселение Нойхоффунг ("Надежда"). Возможно, тут существует прямая связь с названием одной из самых известных песен певицы. Дед Анны Фридрих Герман после окончания баптистско-евангелистской семинарии в Лодзи стал проповедником. Ойген (Евгений), будущий отец Анны, был одним из его девяти детей.

Фридрих был арестован во время коллективизации и погиб на каторге под Архангельском. Ойген трудился бухгалтером на шахте в Донбассе. Однажды на него поступил ложный донос, обвиняющий в растрате. К счастью, Ойгена вовремя предупредили об этом, и он успел уехать.

Герман осел в Узбекистане, в городе Ургенч. Там он познакомился со школьной учительницей немецкого языка Ирмой Мартенс. Она происходила из голландских немцев-меннонитов, в середине XVII века перебравшихся в Россию.

Ирма стала женой Ойгена, а 14 февраля 1936 года у четы Герман родился первый ребенок -

Анна Виктория.

Ане было немногим более года, когда ее отца арестовали по обвинению в "шпионаже". Как выяснилось впоследствии, в 1938 году он был расстрелян по приговору "тройки". Такое в те времена нередко случалось.

Отъезд в Польшу

Для семьи Германов наступили тяжелые времена. Вскоре умер младший Анин братишка - Фридрих. Ирма опасалась, что ее тоже арестуют как жену "врага народа". Они стали переезжать с места на место. Когда началась война, семья оказалась в Джамбуле. Там Ирма встретила поляка Германа Бернера из "Армии Крайовой", который стал ее вторым мужем. Но Герман вскоре ушел на фронт, а через какое-то время пришла весть, что он погиб в Белоруссии.

Уже после войны Ирме пришло письмо от человека, который якобы воевал вместе с Германом Бернером. Тот писал, что ее второй муж мог остаться в живых. Ирма решила ехать в Польшу, где был шанс воссоединиться с супругом...

Подтверждений того, что Герман жив, она так и не получила. Но зато сумела обосноваться в чужой стране. Женщина устроилась на работу прачкой, ее семье выделили комнатку в общежитии... Кроме того, Ирме удалось оформить документы, в которых говорилось, что отец ее дочери - поляк. Это существенно облегчало жизнь. Выучив польский язык, Ирма смогла устроиться учительницей в начальную школу. Теперь они жили уже не в общежитии, а снимали комнату. Жизнь налаживалась...

Русские песни польской певицы

Петь и сочинять музыку Аня начала еще будучи школьницей. Но поначалу воспринимала это только как хобби. Окончив школу, она поступила на геологический факультет Вроцлавского университета.

Будучи студенткой, Аня пела в самодеятельном театре "Каламбур". Там на нее впервые обратили внимание профессионалы. Вскоре талантливую девушку пригласили поучаствовать в популярной телепередаче "Вечера у микрофона". Потом последовало приглашение в штат Жешувской эстрады.

Известный краковский композитор Ежи Герт стал писать песни для Анны. В 1964 году на музыкальном конкурсе в Сопоте за песню "Танцующая Эвридика" она была удостоена сразу двух призов. Так началось восхождение начинающей звезды на музыкальный Олимп.

Неоднократно Герман приглашали на гастроли в Советский Союз. Поскольку многие песни в ее репертуаре звучали на русском и пела и говорила она без акцента, в СССР многие всерьез считали Анну Герман советской певицей и не подозревали, что на самом деле она польская артистка.

Знаменитая певица скончалась в Варшаве в ночь с 25 по 26 августа 1982 года, оставив мужа, мать и маленького сына. Причиной смерти стала саркома, последствие тяжелой аварии, в которую Анна попала в 1967 году во время гастролей в Италии.

Несмотря на всенародную любовь, в СССР Анна Герман так и не была удостоена звания "народной артистки" - ведь для чиновников от культуры она являлась всего лишь "иностранной певицей"...

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