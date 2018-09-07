Как правильно жарить картошку

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет советы помогут вам приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой.

Моем, чистим, режем

Тщательно вымойте картофель и хорошо почистите, не забывайте очищенные клубни класть в холодную воду. Так вы убережете картофель от потемнения. Нарежьте, как вам нравится, а затем выложите на сухое чистое полотенце, чтобы подсушить нарезанную картошку.

Разогреваем сковородку

Налейте на сковородку масло, поставьте на средний огонь. Как только от масла пойдет легкий дымок, можно засыпать картошку. Секрет аппетитной корочки заключается в том, что перед тем, как выкладывать картофель на сковородку, необходимо резко увеличить температуру, обжарить в течение короткого времени, а затем вернуть средний огонь. На газовой плите это сделать очень легко, но и к электрический можно приспособиться. Достаточно включить соседнюю конфорку и разогреть ее до максимальной температуры.

В этом случае алгоритм действия такой: включаем две конфорки на средний и сильный огонь, на средний ставим сковородку с маслом разогреваться. Затем переставляем сковородку на максимальный огонь, жарим недолго, а потом передвигаем обратно на средний огонь.

Такой прием позволит создать красивую хрустящую корочку.

Жарим

Старайтесь не перемешивать лишний раз картошку и не использовать для этого лопатки и ложки, чтобы не поломать картофель и не превратить его в кашу. Перемешивать картофель нужно встряхиванием. Чтобы это получилось, выбирайте большую сковородку, но не наполняйте до отказа.

Солим

Солить в конце жарки. Если это сделать в самом начале, картофель быстро потеряет форму.

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