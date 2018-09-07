Бесполезные, но интересные факты обо всем

В голове каждого человека хранится огромное количество совершенно ненужной информации, которая почему-то запомнилась. Пользователи AskReddit поделились своими любимыми бесполезными фактами, и Day.Az со ссылкой на Рамблер предлагаем вам узнать что-то новое и...бесполезное.

1. Коалы оставляют отпечатки пальцев, которые настолько похожи на человеческие, что их иногда по ошибке снимают в качестве улик на месте преступления.

2. Жираф может обогнать лошадь и прожить без воды дольше, чем верблюд.

3. Рыцарские турниры - официальный вид спорта в американском штате Мэриленд.

4. Гексакосиойгексеконтагексафобия - боязнь числа 666.

5. У бобров прозрачные веки, которые позволяют им видеть под водой с закрытыми глазами.

6. Вомбаты испражняются кубиками.

7. "В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр!" - это не бред, а стандартная фраза для тестирования печатающих устройств и шрифтов. Такие фразы называются панграммами или разнобуквицами, они включают в себя все или почти все буквы алфавита. Есть еще одна известная панграмма: "Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю".

8. Если щелкнуть себя по соску, то он станет твердым за семь секунд (хотя, конечно, лучше перепроверить).

9. Расстояние от сгиба локтя до запястья равно длине стопы (кстати, совсем не бесполезный факт, его можно использовать при покупке обуви).

10. Петух не сможет кукарекать, если не вытянет шею.

11. Одной хорошей шариковой ручкой можно написать примерно 50 000 слов.

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12. Если сложить лист бумаги 42 раза, то он достигнет Луны.

13. В любой момент времени 0,7 процентов населения Земли пьяны.

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