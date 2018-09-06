В коллекциях Burberry больше не будет одежды из натурального меха

Британский модный Дом Burberry, одежду которого любит Кейт Миддлтон, объявил о намерении отказаться от использования натурального меха. передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

И не последнюю роль в принятии такого решения сыграл недавний скандал, разгоревшийся после того, как компания сообщила в отчете, что все непроданные коллекции бренда были подвержены уничтожению. Такое сообщение не обошло стороной защитников животных и в Burberry были вынуждены отказаться от подобной формы ведения бизнеса.

А в преддверии премьерного показа коллекции дизайнера Риккардо Тиши для Burberry, намеченного на середину сентября, было принято решение еще и заменить натуральный мех искусственным.

Среди брендов, ранее отказавшихся от убийства животных, уже числится Ralph Lauren, Asos, Calvin Klein, Jimmy Choo, Michael Kors и Gap.